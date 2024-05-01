Merkez Bankası eski başekonomisti cevapladı: Asgari ücretliyi üzecek senaryo

TÜRK-İŞ dün açlık sınırının 17 bin 725 liraya yükseldiğini açıkladı. Bu rakam açlık sınırının asgari ücreti yiyip bitirdiğini gözler önüne serdi. Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara yaptığı paylaşımla da "asgari ücrete tek zammın önemine” dikkat çekti.

Asgari Ücret Ocak başında 17 bin 2 lira olarak açıklandığında 579 dolar alınabiliyordu. Asgari ücretli maaşıyla ancak bugün 524 dolar alabiliyor. Kayıp 55 dolar…Karşılığı ise 1.782 lira. Kısacası hesaplamalara göre asgari ücret şu anda 15 bin 220 liraya düşmüş durumda. Ancak iktidar yaptığı açıklamalarda asgari ücrete tek sefer zam yapılacağını açıkladı. TCMB Başkanı Fatih Karahan hükümete gönderdiği açık mektupta asgari ücrete tek zam yapılmasına karşı çıktı. TCMB Başkanı Fatih Karahan, “Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi öngörülen dezenflasyon patikasının tesisi edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır “ ifadeleriyle zam yapmayın çağrısında bulunmuştu. Bunun yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da zam bekleyen asgari ücretlilere kapıları sıkı sıkı kapatmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun ilk üç aylık enflasyon oranı yüzde 15,06 olarak açıladı. Altı aylık enflasyonun ise yüzde 25’ i bulması öngörülüyor. Böylece kayıp Temmuz ayında yüzde 25 olacak. Kısacası asgari ücretli maaşının dörtte birini kaybetmiş olacak.

Hâl böyleyken asgari ücretle çalışanların maaşlarında Temmuz ayı itibarıyla kayıp yüzde 25’i bulacak, hatta bu oranı geçecek.

Açlık sınırı Ocak 2024'ten bu yana net 17 bin 2 TL olarak uygulanan asgari ücretin üzerine çıktı.

ESKİ MERKEZ BANKASI BAŞEKONOMİSTİ HAKAN KARA YAŞANACAKLARI GRAFİKLE ANLATTI

Grafik böyle…Asgari ücret çizgisi dümdüz gidiyor. Ancak açlık sınırı devamlı artıyor. Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara’nın grafiğinde açlık sınırı çizgisinin önümüzdeki aylar 21 bin liranın üzerine çıkacağını gösteriyor.

Prof.Dr Hakan Kara asgari ücrete zam yapılmadığı takdirde yılın geri kalanında yaşanacak tabloyu dikkat çeken bir grafikle yansıttı.

TÜRK-İŞ dün yaptığı açıklamada açlık sınırının asgari ücreti yediğini açıklamıştı. Sendikaya göre açlık sınırı, asgari ücreti 703 lira geçmiş durumda

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. Hakan Kara sosyal medya hesabından yaptığı açlık sınırı grafiğini paylaştı..

Prof. Dr. Kara’nın paylaştığı grafiğe göre asgari ücretin açlık sınırı altında kaldığı ve farkın giderek açıldığı görülüyor. Grafiğe göre açlık sınırı önümüzdeki ay 21 bin lira sınırına dayanacak. Asgari ücret yine 17 bin 2 lirada kalacak.

Kaynak: Haber Merkezi