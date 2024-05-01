Kocaelispor’da Bodrum yolculuk programı netleşti

Yeşil-Siyahlı ekibimiz cuma sabah Brunga’da son çalışmasını yaptıktan sonra saat 14.00’de tesisten ayrılacak, saat 16.25’te Bodrum Pegasus uçağıyla Sabiha Gökçen’den Bodrum’a gidecek. Cumartesi günü ter idmanı yapılacak. Pazar günü saat 16.00’da başlayacak maçın ardından kafile akşam 21.10 uçağıyla Sabiha Gökçen’e dönecek. Takım Bodrum’da Salmaris Otel’de konuklayacak.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.