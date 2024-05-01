Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Kocaelispor’da Bodrum yolculuk programı netleşti

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaelispor’da Bodrum deplasmanının yolculuk programı netleşti.

Kocaelispor’da Bodrum yolculuk programı netleşti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Yeşil-Siyahlı ekibimiz cuma sabah Brunga’da son çalışmasını yaptıktan sonra saat 14.00’de tesisten ayrılacak, saat 16.25’te Bodrum Pegasus uçağıyla Sabiha Gökçen’den Bodrum’a gidecek. Cumartesi günü ter idmanı yapılacak.  Pazar günü saat 16.00’da başlayacak maçın ardından kafile akşam 21.10 uçağıyla Sabiha Gökçen’e dönecek. Takım Bodrum’da Salmaris Otel’de konuklayacak.

Kaynak: SPOR SERVİSİ

01 May 2024 - 11:20 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.127.166 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL