Tavuk fiyatlarında artış olacak mı?

Piyasada tanınmış bir markanın bir kg bütün tavuğun fiyatı bir yılda yüzde 107 arttı. Bütün tavukların fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 50 artarken, nisan ayında yüzde 10 arttı. Dolayısıyla bütün tavuğun kilosu fiyatı 120 lira oluyor.

Göğüs fiyatları yıllık bazda yüzde 212 arttı. Yılbaşından bugüne kadar yüzde 89, nisan ayı itibarıyla ise 78 zamlanan göğüs fiyatları 265 lira oldu. 2023 yılının aynı dönemlerinde fiyatlar 85 lira civarındaydı. tavuk kanadının fiyatı da arttı. Kanata yıllık bazda yüzde 228, başlangıcından bu yana yüzde 195 ve Nisan ayında da yüzde 113 artış gösterdi.

Zamlar gelmeye devam edecek mi?

Et fiyatlarındaki artışın arz ve talep arasındaki dengeyle bağlantılı olduğunu belirten, talebin geçen yıla göre daha yüksek olduğunu vurguladı. Arzın talebi karşılamaması nedeniyle fiyatların arttığını belirten Türkiye Kanatlı Eti Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Koç, fiyat artışlarının devam edeceğini söyledi.

Kırmızı fiyatları nedeniyle vatandaşların beyaz ete yönelme eğiliminin arz ve talep arasındaki dengenin bozulmasına da etki ettiğini ancak asıl sorunun kırmızı et üretimi olduğunu ifade eden beyaz et diyen Koç, “Geçen yıl beyaz etin üretimi ciddi oranda arttı. Ve önemli bir üretim açığı oluştu. Şu an onun yansımalarını görüyoruz. Normalde sezonuna stoklarımız dolu olarak başlardık, geçen yıl üretimdeki düşüşten dolayı bu yıl durum böyle olmadı. Orada geçen yıla göre talepte çok fazla bir artış yok bir artış oldu.

