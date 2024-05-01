Ön çapraz bağları kopmuştu… Haşim Arda Sarman ameliyata giriyor

Suat Aksoy - @İzmitlile 03 nolu yoruma cevabı: Kardeş sen nasıl bir insansın ya ?? valla bak senin için Allah'tan af diliyorum Allah im seni affetsin bır insan bu kadar vicdansız olamaz. Ameliyattan çıkan birisi futbolcu voleybolcu hiç farketmez ameliyattan çıkmış ya nasıl bı insanlık bu Allah seni affetsin kardesim