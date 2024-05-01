Ön çapraz bağları kopmuştu… Haşim Arda Sarman ameliyata giriyor

Kocaelispor’un Bandırma maçında sakatlanan Haşim Arda, bugün ameliyata giriyor. Genç futbolcunun operasyonunu Cihan Hastanesi’nde Profesör Dr. Sefa Müezzinoğlu yapacak. Alanında Türkiye'nin en uzman doktorları arasında yer alan Müezzinoğlu geçmişte Kocaelispor Kulübü'nün doktorluğunu da yapmıştı. Ameliyatın saat 11.30 gibi başlayacağı öğrenildi. Operasyonun yaklaşık 1 saat sürmesi bekleniyor. Devre arasında Keçiörengücüspor’dan transfer edilen genç futbolcu yeşil sahalardan yaklaşık 6 ay uzak kalacak.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
İzmitlile - Rabbim şifasini versin ama artık randıman tutmaz bu genç kardesimizde zaten potensiyeli belliydi yani kapasitesi belli 2.lig 3.lig topçusu yaşında artık öyle genç değil futbol için er sezon başını da kaçıracak devre arasında kiralarsiniz 6 ay ondan sonra karış karış Anadolu'yu gezer 12 13 sene
Suat Aksoy - Kardeş sen nasıl bir insansın ya ?? valla bak senin için Allah'tan af diliyorum Allah im seni affetsin bır insan bu kadar vicdansız olamaz. Ameliyattan çıkan birisi futbolcu voleybolcu hiç farketmez ameliyattan çıkmış ya nasıl bı insanlık bu Allah seni affetsin kardesim
Nb - Allah şifa versin inşallah tez zamanda sahalara geri döner
Körfezli - Rabbim şifalar versin
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.