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Burdur'da depo yangını: Alevler evlere sıçradı

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Burdur’un Gölhisar ilçesinde depoda çıkan yangının bitişiğindeki evlere sıçraması nedeniyle 2 ev ve 1 depo kullanılamaz hale geldi. Yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Burdur'da depo yangını: Alevler evlere sıçradı mask
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Burdur'un Gölhisar ilçesi Çeşme Mahallesi 102. Sokak ile Girne Sokak kesişiminde bulunan bir depoda saat 08.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve elektrik dağıtım şirketi personeli sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. O sırada deponun yan tarafındaki evde oturan Mehmet Ali Türkay ve eşi Şerife Türkay tahliye edildi.

Yangın kısa sürede büyüyerek deponun yanında bulunan iki eve daha sıçradı. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

20 itfaiye, 7 Orman İşletme Müdürlüğü arazözü ve 2 iş makinesinin müdahale ettiği yangında 2 ev ve 1 depo tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

# sevk, polis

01 May 2024 - 11:39 - Türkiye --- Okunma

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