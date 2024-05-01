Tartıştığı sürücüyü tekme tokat dövdü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde iki sürücü arasında trafikte bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile bir sürücü, diğerini yere yatırıp defalarca yumruklayarak dövdü. Bir vatandaşın müdahalesi sonucu taraflar ayrılırken, olay anı başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA