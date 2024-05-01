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Tartıştığı sürücüyü tekme tokat dövdü

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Antalya'da iki sürücü, trafikte çıkan tartışmanın büyümesiyle kavgaya tutuştu. Sürücülerden biri, diğerini yere yatırıp yumruklayarak dövdü. Tarafları çevredeki vatandaşlar ayırdı.

Tartıştığı sürücüyü tekme tokat dövdü mask
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde iki sürücü arasında trafikte bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile bir sürücü, diğerini yere yatırıp defalarca yumruklayarak dövdü. Bir vatandaşın müdahalesi sonucu taraflar ayrılırken, olay anı başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA

01 May 2024 - 11:40 - Türkiye --- Okunma

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