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Emekli öğretmen Ahmet Koçkar vefat etti

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Önceki dönem CHP Körfez ilçe Başkanı Fatma Türkmen Koçkar’ın eşi ve Murat Koçkar' in babası olan Ahmet Koçkar, bugün Derince Sopalı Hastenesi’nde hayatını kaybetti.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Emekli öğretmen Ahmet Koçkar vefat etti mask
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Dürüst ve mütevazi kişiliği ile bilinen ve Körfez ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Ahmet Koçkar vefat etti. Koçkar’ın birkaç gündür rahatsız olduğu, fenalaşması üzerine bugün sabah saatlerinde Derince Sopalı Hastanesi’ne gittiği fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. 65 yaşında olan Koçkar’ın 2 çocuk babası. Koçkar’ın cenaze namazı 2 Mayıs Perşembe günü ikindi namazına müteakip İlimtepe Merkez Caminden kaldırılarak toprağa verilecek.

# Körfez, Derince, cenaze

01 May 2024 - 11:42 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Yorumlar

(2)
02

Öztürk - 1991-1993 Yıllarında öğretmenimdi Allah rahmet eylesin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 15:24

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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