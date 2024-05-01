Dürüst ve mütevazi kişiliği ile bilinen ve Körfez ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Ahmet Koçkar vefat etti. Koçkar’ın birkaç gündür rahatsız olduğu, fenalaşması üzerine bugün sabah saatlerinde Derince Sopalı Hastanesi’ne gittiği fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. 65 yaşında olan Koçkar’ın 2 çocuk babası. Koçkar’ın cenaze namazı 2 Mayıs Perşembe günü ikindi namazına müteakip İlimtepe Merkez Caminden kaldırılarak toprağa verilecek.