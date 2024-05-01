Dürüst ve mütevazi kişiliği ile bilinen ve Körfez ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Ahmet Koçkar vefat etti. Koçkar’ın birkaç gündür rahatsız olduğu, fenalaşması üzerine bugün sabah saatlerinde Derince Sopalı Hastanesi’ne gittiği fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. 65 yaşında olan Koçkar’ın 2 çocuk babası. Koçkar’ın cenaze namazı 2 Mayıs Perşembe günü ikindi namazına müteakip İlimtepe Merkez Caminden kaldırılarak toprağa verilecek.
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Emekli öğretmen Ahmet Koçkar vefat etti
Önceki dönem CHP Körfez ilçe Başkanı Fatma Türkmen Koçkar’ın eşi ve Murat Koçkar' in babası olan Ahmet Koçkar, bugün Derince Sopalı Hastenesi’nde hayatını kaybetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Öztürk - 1991-1993 Yıllarında öğretmenimdi Allah rahmet eylesin.
Geri Zekalı - ALLAH RAHMET ETSİN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.