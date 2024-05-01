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Günlük israf edilen 13 milyon ekmeğin 8 milyonu önlendi

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Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkanı Murat Kavuncu, yürütülen kampanyalarla ekmek israfının önlenmesinde yüzde 60 başarı sağlandığını belirterek, "İsraf edilen 13 milyon ekmeğin 8 milyonunu engelledik" dedi.

Günlük israf edilen 13 milyon ekmeğin 8 milyonu önlendi mask
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Kavuncu, Türkiye'de kaliteli ekmek üretimi konusunda titizlikle çalıştıklarını belirtti.

Ekmeğin en temel yaşam kaynağı olduğuna işaret eden Kavuncu, israfın engellenmesine yönelik büyük çaba yürüttüklerini aktardı.

"İsraf edilen 13 milyon ekmeğin 8 milyonunu engelledik"

Kavuncu, son yıllarda yürütülen çeşitli kampanyalar ve çalışmalarla ekmek israfının önüne geçilmesinde ciddi mesafe alındığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de bugün 130 milyon ekmek üretimi var. Bunun yüzde 10'unun israfı vardı, 13 milyon ekmek israf oluyordu. Ekmek israfıyla ilgili devletin tüm kurumları ve sivil toplum örgütleriyle 15 yıl önce program başlattık. İsrafın engellenmesinde yüzde 60 başarıyı sağlamış olduk. İsraf edilen 13 milyon ekmeğin 8 milyonunu engelledik."

Ekmek israfının tamamen bitirilmesi gerektiğini vurgulayan Kavuncu, "Çünkü ekmek israfından dolayı 2,5 milyar  dolar çöpe gidiyordu. İadeli ekmek projesini getirdik ki atık ekmekler çöpe gitmesin, fırınların depolarında olmasın. İadeli ekmek, askıda ekmek projesini bütün belediyelerde ve muhtarlıklarda da sürdürüyoruz. 1,5 milyar dolar gibi paranın Türkiye'nin hazinesinde kalması sağlandı" dedi.

27 bin fırında ekmek mesaisi sürüyor

Kavuncu, ekmek üretiminde çeşitliliğin arttığına işaret ederek, "Bugün Türkiye'de 90 ekmek çeşidi var. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptığımız çalışmanın neticesinde ekmek tebliği yönetmeliğini değiştirdik. Türkiye'de tam buğday, tandır, çavdar, yulaflı ekmeği gibi çeşitli ekmeklerimiz fırınlarımızda üretiliyor" diye konuştu.

Türkiye'de kara, endüstriyel ve borulu fırınlarla üretim yapıldığını aktaran Kavuncu, ülkede 27 bin fırın olduğunu kaydetti.

Kavuncu, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü konumunda olduklarını ifade ederek, "Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu olarak her zaman devletimizin, milletimizin yanında olduk. Her zaman da olacağız. Çünkü en büyük nimeti üretiyoruz. Ekmek yaşam kaynağı. Fırıncılar olarak üç öğün vatandaşlarımızın sofrasındayız, evindeyiz" dedi.

Kaynak: AA

# Türkiye, HER, VAR, ifade, dolar

01 May 2024 - 11:53 - Türkiye --- Okunma

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