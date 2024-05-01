İzmit’te lastik değiştirmek için 600 TL ödenir mi? “Allah korkusu, vicdan hepsi oldu cüzdan…”

Esnaf Şeker - O zaman asgari ücrete de zam yapılmasın bunlarada zam gelmesin Maaş az olunca bağırmasını biliyoruz Ayrıca ben lastikçi değilim ama bir buçuk senedir zaten 600 liraydı Yazdı kışlık lastik değiştirirken sadece lastik değiştirilmiyor balans da yapılıyor Onu niye söylemiyorsunuz ben sadece esnafım esnaf olarak düşünüyorum