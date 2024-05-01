İzmit’te lastik değiştirmek için 600 TL ödenir mi? “Allah korkusu, vicdan hepsi oldu cüzdan…”

Son günlerde fahiş fiyat ve fiyat denetimlerinin yeterli olmamasını eleştiren vatandaşlar, esnaflarla karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Son olarak İzmit Öğretmenevi Müdürü Halil İbrahim Soylu, yaşadığı duruma tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İzmit Öğretmenevi Müdürü Halil İbrahim Soylu, aracının 4 lastiği için ödediği 600 TL’yi çok bularak şu ifadeleri kullandı: “4 lastik değişimi 600 TL. Diyecek bir şey bulamıyorum. Allah korkusu, vicdan hepsi oldu cüzdan… Aynı hassasiyet ile vergisini ödese gam değil” yorumunda bulundu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(31 )
İZMİT'Lİ - 10 DAKİKA SÜRMEYEN BİR İŞLEM İÇİN 600 LİRA!NE DİYELİM HİZMET SEKTÖRÜ AMA ALLAH KORKUSU YOKSA NE DİYEBİLİRİZ.HERKES HAKKINI ALMALI AMA FAHİŞ FİYATA BİR DUR DEYECEK YADA KONTROLUNU YAPACAK KİMSE YOK MU BU ŞEHİRDE.BANA GÖRE BU İŞLEM İÇİN 200 LİRA YETMEZMİYDİ.
Mücahit - bence 6000 lira olmalı . Bir lastikçi olarak görüşüm bu
Vatandaş - 4 lastik değişimi yapılıyor her jant lastik için ayrı ayrı kurşun veya yapıştırma yapılıyor ve örneğin 5 gr kurşun paketinde en fazla 50 adet oluyor ve fiyatı 450 tl bu gramlar arttıkça fiyatlar artıyor malzemeler durduğu yerde durmuyor çalışan kişinin günlük masrafları 300 400 tl yeri gelior yarım saatlik iş uzuyor müşteri 500 e yaparmısın dediğinde yapiorlar zaten ben daha bişey demiorum artık gerisini siz düşünün
İzmitliizmt - Sayın müdürüm arabanızn fiyatı 500 binden 1 milyon oldu o zaman hoş oldu ama lastik değişimi 300 liradan 600 olunca çok oluyor dimi haklısınz
Hümanist - Lastiktiler organize olup yorum yapmış sanırım. Yoksa vatandaş 600 TL az bile demez.
Turanoğlu - Pahalı hemde çok pahali
Peki hocam fiş aldınız mı hayır
Kerem - bilgisayarcı lastiği 600 liraya taktırır,ertesi gün doktor bilgisayarını getirir bilgisayarcı 600 tl ister. sonra lastikçi doktora gider fazladan bir 600 tl de doktor lastikçiye fatura eder. saadet çemberi tamamlanır. piyasadaki 300 liralık işler artık 600 liradır. enflasyon düşse dahi fiyatlar orada asılı kalır. aslında enflasyon ise bambaşka bir konudur.selamlar
İzmitlile - El insaf diyoruz da o iş yerinin maliyetleri de yüksek personel maaş skg primi zaten iş yeri kiraları ortada aslında kimsede suç bulamıyoruz artık bir saç sakal trasi 200 250 TL olmuş artık hiçbir şeyin fiyatını bilemez olduk
Hassan - Müdür bey keşke açık seçik yazsaydı. 4 adet kışlık lastiği sokmuştur. Sonrada aynı jantlara 4 adet yazlık lastik takmistir.
Vatandaş - Sorun maliyet değil ahlak sorunu.4 sene lastik oteline lastiğininizi koyarsanız lastik bedeli kadar para ödüyorsunuz.Yorum sizin
Ahmett - Sadece lastikci değil her yerde durum aynı millet suyunu çıkartmış bir cafede bir çay 50 lira olmuş kardeşim çayın maliyeti 1 lira bile değil tamam çalışanların maliyeti elbette var çay 25 lira olsa adam bı çay içeceğine 3 çay içer
İnsaf - Bolu da otomobil sadece lastik değişimi 700₺, SUV araç lastik değişimi ise 1.000₺
Lastik değişimi + oto yıkama=1.500₺
El insaf...
Birisi - öğretmenevinde acaba gecelik ücret ne kadarmıs onuda söyleseydi müdürüm. yatıp kalkıyorsun dünyanın parasını alıyorsunuz siz de o halde. 3 yaşa bile para alıyorlar.
İzmitli - Adapazarinda rot ayarai balanda daahil 400 tl...yazik bu izmite yazik.. sonra musteri gelmiyor diye aglarlar
. - Herkes iyi yada kötü sallamış. Neden sadece hak olarak düşünülüyor.? 1 personelin maaşı sigortası yemeği vergisi dükkan kirası elektirik su faturası bunları neden kimse konuşmuyor ? Müdür oturduğun yerden personelin maaşını sigortasını giderleri düşünmüyor oturduğun yerden yorum yapıyorsun ne kadar güzel ????
Yerli Malı Yurdun Malı - Kışlıkların takastan sobra depoda kalma kirası
1400 tl .
Bu yüzden yazlık kışlık kanunu değişmeli bence.
Geri Zekalı - müdür oturduğun yerden ne kadar maaş alıyorsun hadi yazda bizde bilelim
İleri Zekalı - Müdür en azından oturduğu yerden maaş alıyor sizin gibi milleti soymak için çaba sarf etmiyor
Vatandaş Rıza - Daha bugün 4 lastik sök tak 2 adet vida batması tamiri 1600 tl istediler. 1000 tl sök/tak ücreti olmuş. Müdürüm sen o paraya kurtulmuşsun sesini çıkarma bence. Bu arada fatura falan kesmek yok kes dersen KDV yi ödersin diyeceklerine yemin ederim.
Emekli Şöfor - Halil İbrahim soylu 4 lastiği sen 250 TL ye degiştirirsen sana gelirim için gelirim bu işi sen kaça yaparsın
İsyankar - 600 yine iyi körfezde lastik başına 200 istiyorlar sanayi esnafı iyi den iyiye soygun yapmaya başladı bir civata sokmaya bile ağızlarını bin liradan açıyorlar çok ta güzel bir lafları var çok biliyorsaydın kendin yapsaydın
İzmitli Ali - Sanayide tam bir soygun var. Beş ay önce arabanın arka fren balatalarını 300 TL ye aldım. 15 dk da değiştirdi, edepsiz 500 TL işçilik istedi. Vermedim tabiki. 300 TL verdim. Arsızca istiyorlar vermeyin istedikleri parayı. Yada yüzlerine karşı haram olsun deyin.
Esnaf Şeker - O zaman asgari ücrete de zam yapılmasın bunlarada zam gelmesin Maaş az olunca bağırmasını biliyoruz Ayrıca ben lastikçi değilim ama bir buçuk senedir zaten 600 liraydı Yazdı kışlık lastik değiştirirken sadece lastik değiştirilmiyor balans da yapılıyor Onu niye söylemiyorsunuz ben sadece esnafım esnaf olarak düşünüyorum
Milo - Lastik patlak tamirini bir ay önce yaptırdım çivi batmıştı 100 TL aldı Değiştirmeye 600 alıyor hak ediyorsunuz çünkü sormuyorsunuz fiyatı itibarınız sarsılır diye
Pahalı Hayat - Ne bekliyordunuz 100 liraya mı değiştirsin lastiğinizi . Emeğe saygı. Vergisini vermiyor ise gidin şikayet edin .
Milo - Sanayide Mike var petrol ofisinin hemen arkasında 200 TL değiştiriyor gitmeyin kardeşim sormadan değiştirmeyin Ben değiştireli bayağı bir zaman oldu şimdi en fazla üç yüz TL alır
İzmit - 15 dakikada 600 lira süper iş. Biz maaşlılar boşuna çalışıyoruz.
İzmitli... - 15 dakika mı sürüyormuş. Allahtan korkun öyle yorum yapın.
İftira büyük günahtır.
5441 - Bu bugün olan birşey değilki araba bilmiyorsan bu tarz şeyler ucuz gelmemesi lazım ha istemiyorum dersende toplu taşımaya devamke..
İzmitli... - Mağaradamı yaşıyormuş kendisi. Bir sorarmısınız arkadaşa. Etin kilısu 600tl olmuş bu aekadaş lastik değişini pahalı diyor. Çok komik...
İzmitli... - O hesabı sandıkta soracaktı. Öğretmenevinde günlük oda parası kaç para oldu onu söylemiyıor. Faiz, işsizlik, talan almış başını gştmil. Derdi lasrik değişimi mi. Bir tek canı ondan mı yanmış.
Mağara Adamı - Piyasada fahiş fiyatlarla milleti soymak modern şehir hayatı ise ters giden bir şeye dikkat çeken adam varsın mağarada yaşasın en azından ahlaki bozulmaz
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.