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01 May 2024 - 12:36- Gündem G:

Kocaeli'de 1 Mayıs yürüyüşü başladı

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KESK,TMMOB ve TTB öncülüğünde Emek ve Demokrasi Platformunun düzenlediği 1 Mayıs kutlaması büyük bir coşku ile başladı.

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Kocaeli'de 1 Mayıs yürüyüşü başladı
Kocaeli'de 1 Mayıs yürüyüşü başladı
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Belediye İşhanı önünde slogan ve marşlarla başlayan kutlamaya CHP’li belediye başkanları ve milletvekilleri yer aldı. Yürüyüş eski Real AVM’nin otoparkında yapılacak açıklama ve konserin ardından sona erecek.

Kocaeli'de 1 Mayıs yürüyüşü başladı
Kocaeli'de 1 Mayıs yürüyüşü başladı
Kocaeli'de 1 Mayıs yürüyüşü başladı
Kocaeli'de 1 Mayıs yürüyüşü başladı
Kocaeli'de 1 Mayıs yürüyüşü başladı

01 May 2024 - 12:36 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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