Bitcoin'de set düşüş: 60 bin doların altında

Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 8,85 azalarak 2 trilyon 10 milyar dolara geriledi.

Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte Fed’in faiz kararı öncesinde Binance'in üst yöneticiliğinden istifa eden Changpeng Zhao’nun 4 ay hapis cezasına çarptırılmasıyla 56 bin 900 dolara düştü.

Bir zamanlar "kripto sektörünün en güçlü kişisi" olarak kabul edilen ve "CZ" olarak bilinen Zhao, "kara para aklamaya karşı yeterli korumayı sağlamadığı" gerekçesiyle 4 ay hapis cezası aldı.

Bitcoin'in haftalık değer kaybı yüzde 10'u aştı.

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da 3 bin doların altına indi. TSİ 11.38 itibarıyla Ethereum, 2 bin 848 dolar seviyesinde işlem gördü.

Analistler, ABD'de enflasyonist baskıların sürdüğünün sinyalini veren veriler sonrasında kripto piyasasında negatif seyir görüldüğünü belirtti.

Yine ABD’de beklenenden güçlü istihdam maliyetinin kalıcı enflasyonist baskılara işaret ettiğini aktaran analistler, Fed’in yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde kripto yatırımcıların temkinli olduğunu dile getirdi.