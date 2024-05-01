Başkan Ölmez, işçileri klarnetle uğurladı

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, Kocaeli Sekapark’ta düzenlenecek 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı kutlamalarına katılacak sendika temsilcileri ve personelini klarnet ve davul eşliğinde kutlama alanına uğurladı. Kandıra Belediye binası önünde toplanan sendika temsilcileri ve işçiler, klarnet ve davul eşliğinde bir müddet eğlendi. Başkan Ölmez’in tek tek tokalaşarak tebrik ettiği işçiler hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından otobüslere binerek Sekapark’a gitmek üzere yola çıktı.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN

Başkan Ölmez, yaptığı kısa açıklama da işçi ve çalışanların 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı. Başkan Ölmez açıklamasında emekçinin her zaman yanında olduğunu belirterek, "Ekmeğini alın teri ile kazanan, işini fedakarca yapan, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde üreten, hayat veren, ilçemizin ve ülkemizin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Gün sizin gününüz. Doyasıya bu günün tadını çıkarın. Yolunuz açık olsun. Hayırlı günler diliyorum" dedi.

Kaynak: Bülten