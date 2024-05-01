Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Başkan Ölmez, işçileri klarnetle uğurladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, 1 Mayıs İşçi Bayramı'na gidecek işçileri belediye önünden klarnetle uğurladı.

Başkan Ölmez, işçileri klarnetle uğurladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, Kocaeli Sekapark’ta düzenlenecek 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı kutlamalarına katılacak sendika temsilcileri ve personelini klarnet ve davul eşliğinde kutlama alanına uğurladı. Kandıra Belediye binası önünde toplanan sendika temsilcileri ve işçiler, klarnet ve davul eşliğinde bir müddet eğlendi. Başkan Ölmez’in tek tek tokalaşarak tebrik ettiği işçiler hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından otobüslere binerek Sekapark’a gitmek üzere yola çıktı.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN

Başkan Ölmez, yaptığı kısa açıklama da işçi ve çalışanların 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı.  Başkan Ölmez açıklamasında emekçinin her zaman yanında olduğunu belirterek, "Ekmeğini alın teri ile kazanan, işini fedakarca yapan, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde üreten, hayat veren,  ilçemizin ve ülkemizin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Gün sizin gününüz. Doyasıya bu günün tadını çıkarın. Yolunuz açık olsun. Hayırlı günler diliyorum" dedi.

Kaynak: Bülten

# Kocaeli, 1 Mayıs, HER, başkan

01 May 2024 - 13:02 Kocaeli/ Kandira- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.127.166 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL