Hacı adayları kutsal topraklar için yola çıkıyor

UMRECİLER DÖNÜYOR HACILAR GİDİYOR

Kutsal topraklara giderek umre yapanlar Türkiye’ye dönerken hac vazifesini yerine getirmek isteyenler de kutsal topraklara doğru yola çıkmaya başladı. Kocaeli Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca gidecek hacı adayları için seminerler düzenlerken seyahat firmalarıyla gidecek olan hacı adayları da işlemlerini tamamlayarak hac vazifesi için kentten ayrılıyor.

ÖNCE İSTANBUL’A ORADAN KUTSAL TOPRAKLARA

985 Diyanet İşleri Başkanlığı, 797 seyahat firmaları organizasyonuyla olmak üzere toplam 1.782 hacı adayı bulunan Kocaeli’de son olarak İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı Otopark Alanı’ndan hacı adayları uğurlandı. Sevenleriyle vedalaşan yaklaşık Kocaelili 100 hacı adayı ilk önce İzmit’ten otobüslerle İstanbul Hava Limanı’na oradan da Suudi Arabistan’daki kutsal topraklara ulaşacak.