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Hacı adayları kutsal topraklar için yola çıkıyor

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2024 yılı Kocaelili hacı adayları kutsal topraklara ulaşmak için yola çıkmaya başlarken Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’ndan yaklaşık 100 hacı adayı daha sevenleri tarafından uğurlandı.

Muhammet Emin Can
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Hacı adayları kutsal topraklar için yola çıkıyor
Hacı adayları kutsal topraklar için yola çıkıyor
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UMRECİLER DÖNÜYOR HACILAR GİDİYOR

Kutsal topraklara giderek umre yapanlar Türkiye’ye dönerken hac vazifesini yerine getirmek isteyenler de kutsal topraklara doğru yola çıkmaya başladı. Kocaeli Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca gidecek hacı adayları için seminerler düzenlerken seyahat firmalarıyla gidecek olan hacı adayları da işlemlerini tamamlayarak hac vazifesi için kentten ayrılıyor.

ÖNCE İSTANBUL’A ORADAN KUTSAL TOPRAKLARA

985 Diyanet İşleri Başkanlığı, 797 seyahat firmaları organizasyonuyla olmak üzere toplam 1.782 hacı adayı bulunan Kocaeli’de son olarak İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı Otopark Alanı’ndan hacı adayları uğurlandı. Sevenleriyle vedalaşan yaklaşık Kocaelili 100 hacı adayı ilk önce İzmit’ten otobüslerle İstanbul Hava Limanı’na oradan da Suudi Arabistan’daki kutsal topraklara ulaşacak.

Hacı adayları kutsal topraklar için yola çıkıyor
Hacı adayları kutsal topraklar için yola çıkıyor
Hacı adayları kutsal topraklar için yola çıkıyor

# Kocaeli, İzmit, Türkiye, İstanbul

01 May 2024 - 13:03 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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