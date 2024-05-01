İsmail Şalgam: Fiyatlar düşmese bile en azından artış olmaz

ARTIŞ SEBEBİNİN İHRACAT OLDUĞUNU GÖRDÜK
Ticaret Bakanlığı, beyaz et fiyatlarındaki artışların önüne geçebilmek için ihracatta kısıtlama kararı aldı. Bun göre aylık beyaz et ihracatı 10 milyon tondan fazla olmayacak, yılsonu rakam en fazla 80 bin ton olacak. Kararla ilgili Kocaeli Kasaplar, Celepler, Besiciler, Tavukçular ve Evcil Hayvan Bakımı Esnaf Odası Başkanı İsmail Şalgam konuştu. Oda Başkanı Şalgam “Son dönemde ülkemizden, İran’a çok fazla beyaz et ihracatı yapılıyordu ve bu dönemde sürekli beyaz ette fiyatlar 5 TL-10 TL olmak üzere yükseliyordu. Yaptığımız incelemeler sonucu artış sebebinin ihracatın fazla olması olduğun gördük.
ARTIK NEREYE YÜKSELEBİLİR BİLMİYORUZ
Durum üzerine federasyon başkanımız ve il ticaret müdürlüğümüz ile iletişime geçtik. ‘Bize lazım olanın dışarıya gitmesine gerek yok’ dedik ve teşekkür ediyoruz bakanlığımız da sesi duyarak harekete geçti. İhracatın sınırlandırılmasıyla birlikte fiyatlar düşmese bile en azından artışın önüne geçebilir. Kararı sonrası fiyatların yükselebileceğine inanmıyorum ki zaten artık nereye de yükselebilir bilmiyoruz. Kanat olmuş ortalama 200, sarma olmuş 180, piliç 120, göğüs 200 TL bandında. Bu kararın çıkması bizleri de mutlu etti ama fiyatların düşmesi için tavuğu parçalama yetkisinin kasaplara da verilmesi gerekiyor.
KASAPLARI DA MUTLU ETMİYOR
Kasaplar tavuğun parçalarını kendileri ayırırsa uygun fiyatlarla satabilir. Atılan ihracat adımı fiyatlara etki edecektir, yanına kasabın tavuğu parçalama yetkisi de verilirse daha olumlu bir tablo ortaya çıkar. Dana kesim fiyatları 400 TL’den 360 TL’ye düştü, bu kesim fiyatıyla birlikte kırmızı ette de düşüşler görebiliriz. Şunu unutmayalım fiyatların yükselmesi kasapları da mutlu etmiyor çünkü satış azalıyor. Fiyatlar düşsün vatandaşımız et yesin istiyoruz. Kasapların da geçindirmek durumunda olduğu aileleri ve giderleri olan dükkânları var” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
Yakup - Bu gün koçtaştan ayakkabı dolabı aldım 850 ye düşmüş usta geldi 1 saat te kurdu 1000 tl aldım o yüzden vicdansız olan sadece işçilik alandır bu kasaplar al sat yapıyor gidin berberlere kızın
Seymen Ağa - Et tavuk fiyatları düşmez memlekette 75 leri 80 leri yaşatan kesim var bunlar zaman çıkarlar sonuç zam enflasyon olur
Tüketici - İhracat yapılıyor diye niye zam yapılıyor? Maliyet arttıracak bir unsur değil. Aksine ihracattan daha çok kazanın iç piyasaya daha uygun verin. Aşırı kar marjı ve milleti keriz gibi yolma yöntemi bu. 8 tavuk üreticisi firmaya ceza kesildi. Bilerek anlaşmalı olarak fiyatları insafsızca ve vicdansizca arttiriyorlar. Zam yapmak için bir gerekçe yokken keyfi ve halkı zorda bırakmak istiyorlar. Devlet bu konuda acımasız olmalı gerekirse tesislerine el koymalı. Çünkü bunlar devletini milletini düşünmüyorlar aksine devletin zorda kalmasını istiyorlar.
Vatandaş - Artışın sebebi ahlaksızlık kimse bunu enflasyonla maliyetle aciklamasin.Millet hayvanını kurbana saklıyor geçici hayvan sıkıntısi yaratılıyor yetmiyor devletin 200 liraya getirdiği hayvanları kasaplarda 600 liraya satıyorlar çürümüş insanlık bu ulkede
Zagor - İNANMAYİN
Kenan Temiz - Yüzde 70 enflasyonda artış olmaz demek saflıktır. Dalga bari geçmeyin!
Yemci - Başkan havalar ısınsın fiyat merdivenleri yukarı tırmanırsınız hava yağmurlu soğuk diye fiyatlar sabit
Sami Sevgi - Aşırı kar hırsından gözünüz kör olmuş.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.