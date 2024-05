İsmail Şalgam: Fiyatlar düşmese bile en azından artış olmaz

ARTIŞ SEBEBİNİN İHRACAT OLDUĞUNU GÖRDÜK

Ticaret Bakanlığı, beyaz et fiyatlarındaki artışların önüne geçebilmek için ihracatta kısıtlama kararı aldı. Bun göre aylık beyaz et ihracatı 10 milyon tondan fazla olmayacak, yılsonu rakam en fazla 80 bin ton olacak. Kararla ilgili Kocaeli Kasaplar, Celepler, Besiciler, Tavukçular ve Evcil Hayvan Bakımı Esnaf Odası Başkanı İsmail Şalgam konuştu. Oda Başkanı Şalgam “Son dönemde ülkemizden, İran’a çok fazla beyaz et ihracatı yapılıyordu ve bu dönemde sürekli beyaz ette fiyatlar 5 TL-10 TL olmak üzere yükseliyordu. Yaptığımız incelemeler sonucu artış sebebinin ihracatın fazla olması olduğun gördük.

ARTIK NEREYE YÜKSELEBİLİR BİLMİYORUZ

Durum üzerine federasyon başkanımız ve il ticaret müdürlüğümüz ile iletişime geçtik. ‘Bize lazım olanın dışarıya gitmesine gerek yok’ dedik ve teşekkür ediyoruz bakanlığımız da sesi duyarak harekete geçti. İhracatın sınırlandırılmasıyla birlikte fiyatlar düşmese bile en azından artışın önüne geçebilir. Kararı sonrası fiyatların yükselebileceğine inanmıyorum ki zaten artık nereye de yükselebilir bilmiyoruz. Kanat olmuş ortalama 200, sarma olmuş 180, piliç 120, göğüs 200 TL bandında. Bu kararın çıkması bizleri de mutlu etti ama fiyatların düşmesi için tavuğu parçalama yetkisinin kasaplara da verilmesi gerekiyor.

KASAPLARI DA MUTLU ETMİYOR

Kasaplar tavuğun parçalarını kendileri ayırırsa uygun fiyatlarla satabilir. Atılan ihracat adımı fiyatlara etki edecektir, yanına kasabın tavuğu parçalama yetkisi de verilirse daha olumlu bir tablo ortaya çıkar. Dana kesim fiyatları 400 TL’den 360 TL’ye düştü, bu kesim fiyatıyla birlikte kırmızı ette de düşüşler görebiliriz. Şunu unutmayalım fiyatların yükselmesi kasapları da mutlu etmiyor çünkü satış azalıyor. Fiyatlar düşsün vatandaşımız et yesin istiyoruz. Kasapların da geçindirmek durumunda olduğu aileleri ve giderleri olan dükkânları var” dedi.