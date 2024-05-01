Polis şüphe üzerine durdurdu, üzerinden bakın neler çıktı

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile etkin mücadele devam ediyor. Bu çerçevede, Pazartesi günü Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde polis ekipleri, şüphelendikleri K.Ç.’yi (31) durdurarak üzerinde arama yaptı. Şüpheli şahsın üzerinden yapılan arama neticesinde 200 gram kubar, 1 adet hassas terazi, 57 adet sahte 100 TL banknot çıktı. Ele geçirilen malzemelerle ilişkili olduğu tespit edilen şahıs, gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili incelemebaşlattı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.