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Polis şüphe üzerine durdurdu, üzerinden bakın neler çıktı

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinden kubar esrar, hassas terazi ve sahte para çıktı. Ele geçirilen malzemelerle ilişkili olduğu tespit edilen şahıs, gözaltına alındı.

Polis şüphe üzerine durdurdu, üzerinden bakın neler çıktı mask
Polis şüphe üzerine durdurdu, üzerinden bakın neler çıktı
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Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile etkin mücadele devam ediyor. Bu çerçevede, Pazartesi günü Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde polis ekipleri, şüphelendikleri K.Ç.’yi (31) durdurarak üzerinde arama yaptı. Şüpheli şahsın üzerinden yapılan arama neticesinde 200 gram kubar, 1 adet hassas terazi, 57 adet sahte 100 TL banknot çıktı. Ele geçirilen malzemelerle ilişkili olduğu tespit edilen şahıs, gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili incelemebaşlattı.

Kaynak: İHA

# polis, ilçe

01 May 2024 - 13:27 İHA Sakarya- Türkiye --- Okunma

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