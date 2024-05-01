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01 May 2024 - 13:28- Ekonomi G:

LPG'ye indirim geliyor

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Otogazın litre fiyatına yarın geceden itibaren geçerli üzere indirim gelecek.

LPG'ye indirim geliyor mask
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Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, LPG'nin (otogaz) litre fiyatına yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim gelecek. İndirimin ardından LPG litre fiyatı yaklaşık olarak Kocaeli'de 20.73'e gerileyecek. LPG'de fiyatlar, bayiler ve iller arasında belirgin farklılık gösteriyor. Benzin ve motorinde ise fiyat değişimi beklenmiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# İstanbul, Kocaeli

01 May 2024 - 13:28 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
01

Zamcik - Peşine 3 - 3.5 TL zam yolda o zaman geçmiş olsun

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 14:52
02

Misafir - @Zamcik 01 nolu yoruma cevabı: Adın ile yaşa. "Z" siz olsun.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 15:16
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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