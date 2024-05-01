LPG'ye indirim geliyor

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, LPG'nin (otogaz) litre fiyatına yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim gelecek. İndirimin ardından LPG litre fiyatı yaklaşık olarak Kocaeli'de 20.73'e gerileyecek. LPG'de fiyatlar, bayiler ve iller arasında belirgin farklılık gösteriyor. Benzin ve motorinde ise fiyat değişimi beklenmiyor.

Kaynak: Haber Merkezi