Dicle Elektrik, bölgedeki kaçak elektrik kullanımıyla mücadeleye devam ediyor. Jandarma ekiplerinin de desteğiyle kontroller gerçekleştiriliyor. Nisan ayındaki kontrollerde, 100 bin nüfusa yetecek güçte olan 351 kayıt dışı trafo tespit edildi. Yetkililer kaçak elektrik kullananların, normalden 9-10 kat daha fazla enerji tükettiğini belirtti. Tespit edilen kaçak trafoların sadece sulama sezonunda çalışsa bile ekonomiye zararının yılda 200 milyon lira olduğu açıklandı.
- Türkiye
351 kaçak trafo tespit edildi: Ekonomiye zararı 200 milyon lira
Şanlıurfa'da nisan ayı içerisinde 351 kayıt dışı trafo tespit edildi. Kaçak trafoların ekonomiye zararı 200 milyon lira olduğu açıklandı.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.