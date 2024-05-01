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01 May 2024 - 13:52- Gündem G:

Tülin Keçeci Güngör, güven tazeledi

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Kocaeli Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği Olağan Kongresi gerçekleştirildi. 2011 yılından bu yana dernek başkanlığını sürdüren Tülin Keçeci Güngör, oy birliğiyle yeniden başkan seçildi.

Tülin Keçeci Güngör, güven tazeledi mask
Tülin Keçeci Güngör, güven tazeledi
Tülin Keçeci Güngör, güven tazeledi
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46 YILLIK DERNEK

1978 yılında kurulan Kocaeli Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği Olağan Kongresi 30 Nisan'da gerçekleştirildi. Tepecik Mahallesi Feridun Özbay Caddesi Fahri Kavan İş Merkezi No:7 adresinde gerçekleştirilen kongrede, 2011 yılından bu yana dernek başkanlığını sürdüren Tülin Keçeci Güngör, oy birliğiyle yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Tülin Keçeci Güngör, güven tazeledi

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Kocaeli Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odasında uzun yıllar yöneticilik yapan, kent siyasetinin önemli simalarından olan Tülin Keçeci Güngör’ün yeni yönetim kurulu da şu isimlerden oluştu: Tülin keçeci Güngör ( Başkan), Seda Uçan Oruç, Kutlay Dursunoğlu, Ahmet Çabukel, Esra Güneş, Nihat Turgut, Ertan Büyükarman.

Tülin Keçeci Güngör, güven tazeledi

Kaynak: Haber Merkezi

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01 May 2024 - 13:52 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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