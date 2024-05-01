Tülin Keçeci Güngör, güven tazeledi

46 YILLIK DERNEK
1978 yılında kurulan Kocaeli Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği Olağan Kongresi 30 Nisan'da gerçekleştirildi. Tepecik Mahallesi Feridun Özbay Caddesi Fahri Kavan İş Merkezi No:7 adresinde gerçekleştirilen kongrede, 2011 yılından bu yana dernek başkanlığını sürdüren Tülin Keçeci Güngör, oy birliğiyle yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Kocaeli Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odasında uzun yıllar yöneticilik yapan, kent siyasetinin önemli simalarından olan Tülin Keçeci Güngör’ün yeni yönetim kurulu da şu isimlerden oluştu: Tülin keçeci Güngör ( Başkan), Seda Uçan Oruç, Kutlay Dursunoğlu, Ahmet Çabukel, Esra Güneş, Nihat Turgut, Ertan Büyükarman.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.