Valilikten sokak hayvanlarıyla ilgili önemli açıklama

Kocaeli artan sokak hayvanları şikayetlerinin ardından Kocaeli Valiliğ’nden önemli bir açıklama geldi. Kocaeli Valiliği’nden yapılan duyuruda: “Sokak hayvanları hakkında e-mail, CİMER, sosyal medya, dilekçe ve şahsen yapılan şikayetler nedeniyle konuyla ilgili yapılan değerlendirmeler doğrultusunda yapılacak işlemler ve görevler hakkında Büyükşehir ve İlçe Belediyelerine resmi yazı yazılmak suretiyle hatırlatmalarda bulunulmuştur.” denilirken, açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:
BELEDİYELERİN SORUMLULUĞU
Yazılan yazıda özetle; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında sahipsiz hayvanlara yönelik rehabilitasyon işlemlerinin belediyelerin yetki ve sorumlulukları arasında olduğu belirtilmiştir. Hayvanları Koruma Kanunu'nun ‘Hayvanların Sahiplenilmesi, Bakımı ve Korunması’ başlıklı 6.maddesinin 4.fıkrasında; ‘Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde belediyelerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır.’ amil hükmü ile aynı Kanunun Geçici Madde 4 ünde yer alan "Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu yetmiş beş bini aşan belediyeler 31/12/2022, diğer belediyeler ise 31/12/2024 tarihine kadar ek 1. maddenin birinci fıkrasında belirtilen hayvan bakımevlerini kurmakla yükümlüdür.’ şeklinde kesin ifadelerin bulunduğuna dikkat çekilmiştir.
SOKAK HAYVANLARI İÇİN AYRILAN ÖDENEKLER BAŞKA İŞLER İÇİN KULLANILAMAZ
Devamında ise; ‘Belediyeler bu madde yürürlüğe girdikten sonra üç yıl süreyle birinci fıkra gereğince hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi oranında kaynak ayırır. Bu oran büyükşehir belediyelerinde binde üç olarak uygulanır. Bu fıkra uyarınca ayrılan ödenekler başka bir amaç için kullanılamaz.2 hükümlerine göre işlem yapılması gerektiği ifade edilmiştir.
İYİLEŞME İHTİMALİ OLMAYAN HAYVANLAR…
Saldırgan köpekler ile ilgili yine aynı Kanunun ‘İlkeler’ başlıklı 4. maddesinin (g) bendinde yer alan ‘Hayvanların korunması ve rahat yaşamalarının sağlanmasında; insanlarla diğer hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate alınmalıdır.’ hükmünün amil olduğuna vurgu yapılmıştır. Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin "Belediyelerin alacağı tedbirler" başlıklı 7. maddesinin (e) bendinde; ‘Geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde; kanunî istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olan, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit eden hayvanlar…’ ile ilgili alınması gerekli tedbirlere ilişkin hükümler çerçevesinde işlem tesis edilmesinin ehemmiyetine değinilmiştir.
REHABİLİTE EDİLMEMİŞ KÖPEK POPÜLASYONUNUN AZALTILMASI
‘İlimizde bulunan rehabilite edilmemiş köpek popülasyonunun azaltılması maksadıyla ivedilikle kısırlaştırma çalışmalarının yürütülmesi, yapılan çalışmalarda asgari standartların yakalanması’ ve ‘hayvan bakımevi yapımı için gerekli çalışmaların ne şekilde yapılacağı’ hususlarında daha önce yazılan yazılarımıza da atıfta bulunulup, yukarıda belirtilen hususlara azami özen ve hassasiyetin gösterilmesi ayrıca gerekli tedbirlerin mevzuatta öngörülen en kısa süre içerisinde alınarak aksamaya mahal verilmemesi hususunda ikazda bulunulmuş, belirtilen görevlerin yerine getirilmemesi halinde gereken işlemlerin başlatılacağı noktasında uyarılarda bulunulmuştur.”
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(20 )
Fatma İmamoğlu - Bu durumun acilen son bulması lazım..her yer köpek kaynıyor, baş edilemez durumda...daha ne bekleniyor acaba...
Ahmet K. - Gaz almak için zaman zaman yapılan rutin açıklamalar bunlar. Kesin ve tek çözüm vahşi hayvanların ya vahşi doğaya bırakılması ya da itlaf edilmesidir nokta..
İzmitli - Şehrin merkezi yürüyüş yolu bile köpek kaynıyor, her sokakta, her park alanında köpekler yatıyor. Belediye küpe takıp aynı yere salıyor ve bütün sorumluklarından kurtuluyor. Her köşe başında köpek maması satan dükkanlar türedi. Artık bu bir sektör olmuş, kanun çıkartılıp bu köpeklerin toplatılması lazım. Hiçbir gelişmiş ülkede sokakta sahipsiz hayvan olmaz, küpe taktık iş bitti mantığı tam bir komedi, normalde kimseye zarar vermeyecek bir köpek bile diğer köpeklerle bir araya gelip çeteleşince saldırgan olabiliyor. Üstelik bu hayvanlar her tarafa pisleyip çevreyi de kirletiyor, sanki yeterinde kirletici unsur yokmuş gibi.
Sonuç olarak köpek sorunu çok vahim durumda, her gün onlarca insan ısırılıyor veya kaza yapıyor.Bunun çözümü için ilkin radikal önlemler gerekiyor, öyle küpe taktım yeniden sokağa saldımla olmaz bu işler.
Şirintepeli - İzmit belediyesine defalarca bildirdik ilgilenen olmadı
Sinan D - Körfez İlimtepe de fırına ekmek almaya gidemiyoruz. Yollara arabanın üstüne üstüne geliyorlar. Toplayıp götürsünler. Kim ilgileniyorsa, kim yetkiliyse alsın götürsün,
Salih - Tüm Türkiye'de sokak hayvanlarının (belli kriterler dışında kalanların) toplanması ve korunması, aşılarının yapılması ve hayatlarının geri kalanını geçirecekleri alanların yapılması gerekiyor. Aylık bakım ve giderlerinin, belediye veya ilgili kurumlar tarafından karşılanması ve bu kurumların denetlenmesi gerekiyor. Diğer bir konu, toplum tarafından kabul edilmiş, sevilmiş işletmesine ya da kurumuna alınmış olan sokak hayvanlarının takibidir. Kocaeli Üniversitesi hastanesi sokak hayvanlarının yuvası olmuştur. Tabii ki besleyip, sevip onlara sevgi vermeliyiz. Ama bunun inisiyatifi vatandaşta olmamalıdır. Yasa bu işin çözümüdür. Isırma ve trafik kazaları vakalarında ki artışları da göz ardı etmemek gerekiyor. Hepsi birbirine zincirleme reaksiyondur. Bu reaksiyonlar karşısında kanun maddesini uygulayacak bir yönetim herşeyin çözümüdür.
İnsan Dusmani - Sokak köpeği besleyip ona sevgi veren insan dusmanidir. Bugün de bir teyze yi köpekler öldürdü .
İlk Çükütay - Belediyelere hatırlatma yapmanızı istemiyoruz, mülki amiri olduğunuz şehirdeki köpek sorununa çözüm istiyoruz.
Zzzzx - Sokak hayvanları belediyenin görevidir mülki amir de yetkisi dahilindeki konu ile ilgili yapması gerekeni yapmış mesele uygulanacak mı uygulanmayacak mı 20 küsür yıldır malesef uygulanmıyor size gelince siz istiyorsunuz ki bu hayvanlar yok olsun böyle bir hakkınız yok olamaz hiç birimizin yok onlar hep vardı olmaya da devam etmeli daha sağlıklı ve bakımlı şekilde bu toplum katliam toplumu değil siz ve sizin gibiler var evet ama size inat sizden çok daha fazla merhamet sahibi insan var şükür ki
Körfez 89 - Sahipsiz köpeklerin hepsi toplanip uyutulmali hic birsey insan hayatindan önemli degildir
Şirintepeli - Köpekleri insanları parcalasin diye beslediler.insanlara saldırıya geçince geri vites yaptılar.kopekler insanlara parçalayıp yiyor.
Kerem - doğada hayvan bakar;şartlar uygunsa,yiyecek varsa ürer. yemeği bol buldumu bakmaz gözünün yaşına. sokak hayvanlarını beslemeyin, doğanın dengesiyle oynamayın.
Servetiye Cephesi - Rehabilite edip sokağa bırakacaksan hiç elleme, bırak dağınık kalsın!
İzmitlile - Tüm şehirde büyük sorun haline geldi ama kimsenin umrunda değil.yakala kisirlastir kulağına küpe tak sal sokağa hepsi boş iş nerde 5.sinif ülke var sokakları köpek dolu Suriye Irak Afganistan gibi ülkelerde heryer sokak köpeği birde Avrupa'ya bak sokak hayvanı yok insandan canından daha ne değerli olabilir ki
Zzzzx - Avrupa'ya gidin o zaman sizi kabul eden varsa o medeni ülkelerin her yeri fare hasarat dolu sokaklarında mis gibi yaşarsınız çok da güzel olur
Vatandaş - Afganistan'ı çıkart listeden, Taliban sokak köpeklerini insanların sağlık ve güvenlik koşullarını tehdit ettikleri gerekçesi ile itlaf etti geçen sene sokak köpeklerini.
Yenişehir Asilkent - Ne olur ilk önce bir hafta toplamaya zaman ayrılsın. Bakımları yapılsın. Bizler problem yaşadıkça köpek sayısı artıyor. Başka illerden mi getiriliyor
Körfezli - O ona yazı yazsın bu buna yazı yazsın. Sokakta çocuklar ölmeye devam etsin. İyi seyirler.
Zagor - UMUTTEPE BOLGESİNDE 3 TANE KOPEK BAKİMEVİ KURARSİN 100 KOPEK KAPASİTELİ İLK ONCE ; BU KOPEKLERİN BAKİMİ İCİNDE BAKİMEVLERİNE 3 TANE GOREVLİ KOYARSİN ; HAYVANSEVERLEREDE CAGRİ YAPİP KOPEKLER BU BOLGEDE BAKİMEVLERİNDE DİYEREK ; HAYVANSEVERLERDE BU KOPEKLERE YARDİM YAPARLAR VE OLAY BOYLECE COZULUR ; AMA HİCBİRSEY YAPİLMİYOR MALEEESEFFFF KOPEKLER İNSANLARA SALDİRMAYA DEVAM EDİP SORUNU COZEMİYORLAR
Zararına - Hayvansever dediğin en küçük bir yardim çalışma vb yapmaz sadece insanların zararına calisir
A - Sahipsiz köpeklerin hepsi toplanması gerekir
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.