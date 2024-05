Valilikten sokak hayvanlarıyla ilgili önemli açıklama

İzmitli - Şehrin merkezi yürüyüş yolu bile köpek kaynıyor, her sokakta, her park alanında köpekler yatıyor. Belediye küpe takıp aynı yere salıyor ve bütün sorumluklarından kurtuluyor. Her köşe başında köpek maması satan dükkanlar türedi. Artık bu bir sektör olmuş, kanun çıkartılıp bu köpeklerin toplatılması lazım. Hiçbir gelişmiş ülkede sokakta sahipsiz hayvan olmaz, küpe taktık iş bitti mantığı tam bir komedi, normalde kimseye zarar vermeyecek bir köpek bile diğer köpeklerle bir araya gelip çeteleşince saldırgan olabiliyor. Üstelik bu hayvanlar her tarafa pisleyip çevreyi de kirletiyor, sanki yeterinde kirletici unsur yokmuş gibi.

Sonuç olarak köpek sorunu çok vahim durumda, her gün onlarca insan ısırılıyor veya kaza yapıyor.Bunun çözümü için ilkin radikal önlemler gerekiyor, öyle küpe taktım yeniden sokağa saldımla olmaz bu işler.