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01 May 2024 - 13:55- Gündem G:

Valilikten sokak hayvanlarıyla ilgili önemli açıklama

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Kocaeli Valiliği, sokak hayvanlarıyla ilgili alınacak tedbirleri duyurdu. Yapılan duyuruda belediyelerin sorumluluklarının altı çizilirken, rehabilite edilmemiş köpek popülasyonunun azaltılmasının önemine değinildi.  

Valilikten sokak hayvanlarıyla ilgili önemli açıklama mask
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Kocaeli artan sokak hayvanları şikayetlerinin ardından Kocaeli Valiliğ’nden önemli bir açıklama geldi. Kocaeli Valiliği’nden yapılan duyuruda: “Sokak hayvanları hakkında e-mail, CİMER, sosyal medya, dilekçe ve şahsen yapılan şikayetler nedeniyle konuyla ilgili yapılan değerlendirmeler doğrultusunda yapılacak işlemler ve görevler hakkında Büyükşehir ve İlçe Belediyelerine resmi yazı yazılmak suretiyle hatırlatmalarda bulunulmuştur.” denilirken, açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

BELEDİYELERİN SORUMLULUĞU

Yazılan yazıda özetle; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında sahipsiz hayvanlara yönelik rehabilitasyon işlemlerinin belediyelerin yetki ve sorumlulukları arasında olduğu belirtilmiştir. Hayvanları Koruma Kanunu'nun ‘Hayvanların Sahiplenilmesi, Bakımı ve Korunması’ başlıklı 6.maddesinin 4.fıkrasında; ‘Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde belediyelerce kurulan veya izin verilen hayvan  bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır.’ amil hükmü ile aynı Kanunun Geçici Madde 4 ünde yer alan "Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu yetmiş beş bini aşan belediyeler 31/12/2022, diğer belediyeler ise 31/12/2024 tarihine kadar ek 1. maddenin  birinci  fıkrasında  belirtilen  hayvan  bakımevlerini kurmakla  yükümlüdür.’ şeklinde kesin ifadelerin bulunduğuna dikkat çekilmiştir.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN AYRILAN ÖDENEKLER BAŞKA İŞLER İÇİN KULLANILAMAZ

Devamında ise; ‘Belediyeler bu madde yürürlüğe girdikten sonra üç yıl süreyle birinci fıkra gereğince hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi oranında kaynak ayırır. Bu oran büyükşehir belediyelerinde binde üç olarak uygulanır. Bu fıkra uyarınca ayrılan ödenekler başka bir amaç için kullanılamaz.2 hükümlerine göre işlem yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

 

İYİLEŞME İHTİMALİ OLMAYAN HAYVANLAR…

Saldırgan köpekler ile ilgili yine aynı Kanunun ‘İlkeler’ başlıklı 4. maddesinin (g) bendinde yer alan ‘Hayvanların korunması ve rahat yaşamalarının sağlanmasında; insanlarla diğer hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate alınmalıdır.’ hükmünün amil olduğuna vurgu yapılmıştır.  Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin "Belediyelerin alacağı tedbirler" başlıklı 7. maddesinin (e) bendinde; ‘Geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde; kanunî istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olan, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit eden hayvanlar…’ ile ilgili alınması gerekli tedbirlere ilişkin hükümler çerçevesinde işlem tesis edilmesinin ehemmiyetine değinilmiştir.

REHABİLİTE EDİLMEMİŞ KÖPEK POPÜLASYONUNUN AZALTILMASI

‘İlimizde bulunan rehabilite edilmemiş köpek popülasyonunun azaltılması maksadıyla ivedilikle kısırlaştırma çalışmalarının yürütülmesi, yapılan çalışmalarda asgari standartların yakalanması’ ve ‘hayvan bakımevi yapımı için gerekli çalışmaların ne şekilde yapılacağı’ hususlarında daha önce yazılan yazılarımıza da atıfta bulunulup, yukarıda belirtilen hususlara azami özen ve hassasiyetin gösterilmesi ayrıca gerekli tedbirlerin mevzuatta öngörülen en kısa süre içerisinde alınarak aksamaya mahal verilmemesi hususunda ikazda bulunulmuş, belirtilen görevlerin yerine getirilmemesi halinde  gereken işlemlerin başlatılacağı noktasında uyarılarda bulunulmuştur.”

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, ilçe, ifade, sosyal, Büyükşehir

01 May 2024 - 13:55 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(20)
21

Fatma İmamoğlu - Bu durumun acilen son bulması lazım..her yer köpek kaynıyor, baş edilemez durumda...daha ne bekleniyor acaba...

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 17:40
18

Ahmet K. - Gaz almak için zaman zaman yapılan rutin açıklamalar bunlar. Kesin ve tek çözüm vahşi hayvanların ya vahşi doğaya bırakılması ya da itlaf edilmesidir nokta..

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 01 Mayıs 17:19
17

İzmitli - Şehrin merkezi yürüyüş yolu bile köpek kaynıyor, her sokakta, her park alanında köpekler yatıyor. Belediye küpe takıp aynı yere salıyor ve bütün sorumluklarından kurtuluyor. Her köşe başında köpek maması satan dükkanlar türedi. Artık bu bir sektör olmuş, kanun çıkartılıp bu köpeklerin toplatılması lazım. Hiçbir gelişmiş ülkede sokakta sahipsiz hayvan olmaz, küpe taktık iş bitti mantığı tam bir komedi, normalde kimseye zarar vermeyecek bir köpek bile diğer köpeklerle bir araya gelip çeteleşince saldırgan olabiliyor. Üstelik bu hayvanlar her tarafa pisleyip çevreyi de kirletiyor, sanki yeterinde kirletici unsur yokmuş gibi.

Sonuç olarak köpek sorunu çok vahim durumda, her gün onlarca insan ısırılıyor veya kaza yapıyor.Bunun çözümü için ilkin radikal önlemler gerekiyor, öyle küpe taktım yeniden sokağa saldımla olmaz bu işler.

Yanıtla . 9Beğen . 1Beğenme 01 Mayıs 17:07
16

Şirintepeli - İzmit belediyesine defalarca bildirdik ilgilenen olmadı

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 01 Mayıs 17:01
15

Sinan D - Körfez İlimtepe de fırına ekmek almaya gidemiyoruz. Yollara arabanın üstüne üstüne geliyorlar. Toplayıp götürsünler. Kim ilgileniyorsa, kim yetkiliyse alsın götürsün,

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 16:50
12

Salih - Tüm Türkiye'de sokak hayvanlarının (belli kriterler dışında kalanların) toplanması ve korunması, aşılarının yapılması ve hayatlarının geri kalanını geçirecekleri alanların yapılması gerekiyor. Aylık bakım ve giderlerinin, belediye veya ilgili kurumlar tarafından karşılanması ve bu kurumların denetlenmesi gerekiyor. Diğer bir konu, toplum tarafından kabul edilmiş, sevilmiş işletmesine ya da kurumuna alınmış olan sokak hayvanlarının takibidir. Kocaeli Üniversitesi hastanesi sokak hayvanlarının yuvası olmuştur. Tabii ki besleyip, sevip onlara sevgi vermeliyiz. Ama bunun inisiyatifi vatandaşta olmamalıdır. Yasa bu işin çözümüdür. Isırma ve trafik kazaları vakalarında ki artışları da göz ardı etmemek gerekiyor. Hepsi birbirine zincirleme reaksiyondur. Bu reaksiyonlar karşısında kanun maddesini uygulayacak bir yönetim herşeyin çözümüdür.

Yanıtla . 10Beğen . 2Beğenme 01 Mayıs 15:42
19

İnsan Dusmani - @Salih 12 nolu yoruma cevabı: Sokak köpeği besleyip ona sevgi veren insan dusmanidir. Bugün de bir teyze yi köpekler öldürdü .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 17:28
10

İlk Çükütay - Belediyelere hatırlatma yapmanızı istemiyoruz, mülki amiri olduğunuz şehirdeki köpek sorununa çözüm istiyoruz.

Yanıtla . 18Beğen . 2Beğenme 01 Mayıs 15:32
13

Zzzzx - @İlk Çükütay 10 nolu yoruma cevabı: Sokak hayvanları belediyenin görevidir mülki amir de yetkisi dahilindeki konu ile ilgili yapması gerekeni yapmış mesele uygulanacak mı uygulanmayacak mı 20 küsür yıldır malesef uygulanmıyor size gelince siz istiyorsunuz ki bu hayvanlar yok olsun böyle bir hakkınız yok olamaz hiç birimizin yok onlar hep vardı olmaya da devam etmeli daha sağlıklı ve bakımlı şekilde bu toplum katliam toplumu değil siz ve sizin gibiler var evet ama size inat sizden çok daha fazla merhamet sahibi insan var şükür ki

Yanıtla . 1Beğen . 4Beğenme 01 Mayıs 16:30
09

Körfez 89 - Sahipsiz köpeklerin hepsi toplanip uyutulmali hic birsey insan hayatindan önemli degildir

Yanıtla . 29Beğen . 10Beğenme 01 Mayıs 15:19
08

Şirintepeli - Köpekleri insanları parcalasin diye beslediler.insanlara saldırıya geçince geri vites yaptılar.kopekler insanlara parçalayıp yiyor.

Yanıtla . 20Beğen . 9Beğenme 01 Mayıs 15:12
07

Kerem - doğada hayvan bakar;şartlar uygunsa,yiyecek varsa ürer. yemeği bol buldumu bakmaz gözünün yaşına. sokak hayvanlarını beslemeyin, doğanın dengesiyle oynamayın.

Yanıtla . 22Beğen . 9Beğenme 01 Mayıs 15:02
06

Servetiye Cephesi - Rehabilite edip sokağa bırakacaksan hiç elleme, bırak dağınık kalsın!

Yanıtla . 13Beğen . 6Beğenme 01 Mayıs 14:45
05

İzmitlile - Tüm şehirde büyük sorun haline geldi ama kimsenin umrunda değil.yakala kisirlastir kulağına küpe tak sal sokağa hepsi boş iş nerde 5.sinif ülke var sokakları köpek dolu Suriye Irak Afganistan gibi ülkelerde heryer sokak köpeği birde Avrupa'ya bak sokak hayvanı yok insandan canından daha ne değerli olabilir ki

Yanıtla . 20Beğen . 4Beğenme 01 Mayıs 14:40
14

Zzzzx - @İzmitlile 05 nolu yoruma cevabı: Avrupa'ya gidin o zaman sizi kabul eden varsa o medeni ülkelerin her yeri fare hasarat dolu sokaklarında mis gibi yaşarsınız çok da güzel olur

Yanıtla . 1Beğen . 5Beğenme 01 Mayıs 16:35
11

Vatandaş - @İzmitlile 05 nolu yoruma cevabı: Afganistan'ı çıkart listeden, Taliban sokak köpeklerini insanların sağlık ve güvenlik koşullarını tehdit ettikleri gerekçesi ile itlaf etti geçen sene sokak köpeklerini.

Yanıtla . 9Beğen . 2Beğenme 01 Mayıs 15:42
04

Yenişehir Asilkent - Ne olur ilk önce bir hafta toplamaya zaman ayrılsın. Bakımları yapılsın. Bizler problem yaşadıkça köpek sayısı artıyor. Başka illerden mi getiriliyor

Yanıtla . 12Beğen . 1Beğenme 01 Mayıs 14:28
03

Körfezli - O ona yazı yazsın bu buna yazı yazsın. Sokakta çocuklar ölmeye devam etsin. İyi seyirler.

Yanıtla . 19Beğen . 3Beğenme 01 Mayıs 14:24
02

Zagor - UMUTTEPE BOLGESİNDE 3 TANE KOPEK BAKİMEVİ KURARSİN 100 KOPEK KAPASİTELİ İLK ONCE ; BU KOPEKLERİN BAKİMİ İCİNDE BAKİMEVLERİNE 3 TANE GOREVLİ KOYARSİN ; HAYVANSEVERLEREDE CAGRİ YAPİP KOPEKLER BU BOLGEDE BAKİMEVLERİNDE DİYEREK ; HAYVANSEVERLERDE BU KOPEKLERE YARDİM YAPARLAR VE OLAY BOYLECE COZULUR ; AMA HİCBİRSEY YAPİLMİYOR MALEEESEFFFF KOPEKLER İNSANLARA SALDİRMAYA DEVAM EDİP SORUNU COZEMİYORLAR

Yanıtla . 14Beğen . 3Beğenme 01 Mayıs 14:10
20

Zararına - @Zagor 02 nolu yoruma cevabı: Hayvansever dediğin en küçük bir yardim çalışma vb yapmaz sadece insanların zararına calisir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 17:30
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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