Muharrem Subaşı: 1 Mayıs emeğin başkenti Kocaeli’de kutlanıyor

HAK- İŞ 1 MAYIS’I KOCAELİ’DE KUTLUYOR

HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamasını Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlediği miting ile gerçekleştirdi. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı, Hak-İş konfederasyonuna bağlı sendikaların başkanları Marmara ve İç Anadolu Bölgesi’nden konfederasyon işçileri katıldı. İzmir Kemalpaşa ilçesinde 56 gündür grevde olan Lezita işçileri mitinge sık sık sloganlar atarak haklarının teslim edilmesini istedi.

1 MAYIS EMEĞİN BAŞKENTİ KOCAELİ’DE KUTLANIYOR

Programda konuşan Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı şunları söyledi: “Ülkemizin dört bir tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanma Dayanışma Günü'nü kutlamak için şehrimize gelen emekçi kardeşlerim. Kocaeli'nin yiğit evlatları, birlik, dayanışma ve mücadele günümüz kutlu olsun. Bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün emeğin başkenti Kocaeli kutlanması Kocaeli'miz ve bizim için çok kıymetli ve değerlidir.

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Barış için, özgürlük için, haklarımız için daha güçlü sendikacılık için daha çok demokrasi için sosyal adalet için buradayız. İş ve aş için baskısız, onurlu bir yaşam için buradayız. Filistin'de, Gazze'de soykırıma uğrayan binlerce çocuk ve kadın için tüm dünyada katledilen mazlum ve mağdurlar için buradayız. Yaşasın emek.”