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01 May 2024 - 13:57- Gündem G:

Muharrem Subaşı: 1 Mayıs emeğin başkenti Kocaeli’de kutlanıyor

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Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen 1 Mayıs mitinginde yaptığı konuşmada Kocaeli’ye gelen tüm emekçilere teşekkür etti. Subaşı, “Bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün emeğin başkenti Kocaeli kutlanması Kocaeli'miz ve bizim için çok kıymetli ve değerlidir.” dedi.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Muharrem Subaşı: 1 Mayıs emeğin başkenti Kocaeli’de kutlanıyor mask
Muharrem Subaşı: 1 Mayıs emeğin başkenti Kocaeli’de kutlanıyor
Muharrem Subaşı: 1 Mayıs emeğin başkenti Kocaeli’de kutlanıyor
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HAK- İŞ 1 MAYIS’I KOCAELİ’DE KUTLUYOR

HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamasını Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlediği miting ile gerçekleştirdi. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı, Hak-İş konfederasyonuna bağlı sendikaların başkanları Marmara ve İç Anadolu Bölgesi’nden konfederasyon işçileri katıldı. İzmir Kemalpaşa ilçesinde 56 gündür grevde olan Lezita işçileri mitinge sık sık sloganlar atarak haklarının teslim edilmesini istedi. 

Muharrem Subaşı: 1 Mayıs emeğin başkenti Kocaeli’de kutlanıyor

1 MAYIS EMEĞİN BAŞKENTİ KOCAELİ’DE KUTLANIYOR

Programda konuşan Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı şunları söyledi: “Ülkemizin dört bir tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanma Dayanışma Günü'nü kutlamak için şehrimize gelen emekçi kardeşlerim. Kocaeli'nin yiğit evlatları, birlik, dayanışma ve mücadele günümüz kutlu olsun. Bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün emeğin başkenti Kocaeli kutlanması Kocaeli'miz ve bizim için çok kıymetli ve değerlidir. 

Muharrem Subaşı: 1 Mayıs emeğin başkenti Kocaeli’de kutlanıyor

DAHA GÜÇLÜ SENDİKACILIK İÇİN BURADAYIZ

Barış için, özgürlük için, haklarımız için daha güçlü sendikacılık için daha çok demokrasi için sosyal adalet için buradayız. İş ve aş için baskısız, onurlu bir yaşam için buradayız. Filistin'de, Gazze'de soykırıma uğrayan binlerce çocuk ve kadın için tüm dünyada katledilen mazlum ve mağdurlar için buradayız. Yaşasın emek.”

Muharrem Subaşı: 1 Mayıs emeğin başkenti Kocaeli’de kutlanıyorMuharrem Subaşı: 1 Mayıs emeğin başkenti Kocaeli’de kutlanıyorMuharrem Subaşı: 1 Mayıs emeğin başkenti Kocaeli’de kutlanıyor
Muharrem Subaşı: 1 Mayıs emeğin başkenti Kocaeli’de kutlanıyor
Muharrem Subaşı: 1 Mayıs emeğin başkenti Kocaeli’de kutlanıyor
Muharrem Subaşı: 1 Mayıs emeğin başkenti Kocaeli’de kutlanıyor
Muharrem Subaşı: 1 Mayıs emeğin başkenti Kocaeli’de kutlanıyor

# Kocaeli, sosyal, hizmet, 1 Mayıs, başkan, Gazze

01 May 2024 - 13:57 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Derinceliii - Siz önce belediye personellerinize bir paket çikolata verin emekçinin hakkını alıp bir paket çikolatayı çok görüyorsunuz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 17:00

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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