Vali Yavuz: "1 Mayıs yürüyüşlerini GAMER'den takip ediyoruz"

Kocaeli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenirken, tüm güvenlik önlemleri de alındı. Vali Seddar Yavuz ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle gerçekleştirilen yürüyüş ve faaliyetleri, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) takip ediyoruz. Tüm emekçi kardeşlerimizin gününü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA