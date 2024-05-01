Vali Yavuz: "1 Mayıs yürüyüşlerini GAMER'den takip ediyoruz"

Kocaeli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenirken, tüm güvenlik önlemleri de alındı. Vali Seddar Yavuz ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle gerçekleştirilen yürüyüş ve faaliyetleri, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) takip ediyoruz. Tüm emekçi kardeşlerimizin gününü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.