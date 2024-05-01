1 Mayıs’ta Lezita işçileri haklarını istiyor

LEZİTA MÜCADELESİ KOCAELİ’DE

Hak-İş’e bağlı 21 sendika her yıl genel merkez tarafından karar ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma kutlaması kapsamında yaptıkları organizasyonu bu yıl Kocaeli’de düzenledi. HAK – İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın katılımları ile gerçekleşen mitinge Marmara ve İç Anadolu Bölgesi’nden konfederasyona bağlı sendika işçiler geldi. Mitinge katılım sağlayan İzmir Kemalpaşa Lezita fabrikasında çalışan Öz – Gıda İş Sendikası’nda örgütlü işçiler en ön sırada yerlerini alırken mücadeleleri için 1 Mayıs’ta da ses yükseltti. 56 gündür grevde olan Kocaeli Kongre Merkezi’nde “Lezita işçisi yalnız değildir” ve “Direne direne, direnişten zafere” sloganları atıldı.

56 GÜNDÜR GREV İLE HAKLARINI ARIYORLAR

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Lezita Fabrikası’nda HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Öz Gıda-İş Sendikası üyesi işçiler, toplu iş sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine 7 Mart tarihinde greve çıkmıştı. Lezita Fabrikası'nda çalışan işçilerin greve gitmesinin ardından üretimde yaşanan aksama ile işveren Hindistan'dan 50 işçi getirmişti. Sendika yetkilileri bu duruma tepki gösterirken, toplu iş sözleşmesinin sağlanması için işçilerin mücadeleleri devam ediyor. HAK – İŞ’li tüm sendikalılar Lezita işçileri için Kocaeli’den sesini yükseltti.