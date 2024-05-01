Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
01 May 2024 - 14:25- Gündem G:

İzmit’te yolcu otobüsünün bagajında tam 50 koli yakalandı

ABONE OL Google News Sayfamız

İzmit ilçesinde yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada 50 koli içinde 200 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
İzmit’te yolcu otobüsünün bagajında tam 50 koli yakalandı
İzmit’te yolcu otobüsünün bagajında tam 50 koli yakalandı
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, İzmit'te durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Otobüsün bagajında yapılan kontrollerde 50 koli içinde 200 bin gümrük kaçağı doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

İzmit’te yolcu otobüsünün bagajında tam 50 koli yakalandı

# İzmit, Kocaeli

01 May 2024 - 14:25 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.127.166 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL