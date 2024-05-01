Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, İzmit'te durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Otobüsün bagajında yapılan kontrollerde 50 koli içinde 200 bin gümrük kaçağı doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
01 May 2024 - 14:25- Gündem Güncelleme:
İzmit’te yolcu otobüsünün bagajında tam 50 koli yakalandı
İzmit ilçesinde yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada 50 koli içinde 200 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.