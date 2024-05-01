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İYİ Parti'de devir teslim töreni

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İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, görevi Meral Akşener'den devraldı.

İYİ Parti'de devir teslim töreni mask
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Parti genel merkezinde bulunan Meral Akşener, Dervişoğlu'nu gelişinde kapıda karşıladı.

Akşener ve Dervişoğlu daha sonra partililerin alkışları arasında devir teslim için makam katına çıktı.

Dervişoğlu, burada yapılan törenle görevi Meral Akşener'den devralarak genel başkanlık görevine başladı. Akşener, Dervişoğlu'na çiçek takdim ederek "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Kurumsallığı oluşan bir siyasi parti olduklarını belirten Akşener, "Ben Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'na bir sandalye devretmiyorum, bir birikimi de devrediyorum. Bu hepimizin ortak birikimi." dedi.

Devir teslimin ardından Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'i partililerin alkışları arasında aracına kadar uğurladı. Akşener, kapıda partililerle vedalaştı.

Kaynak: AA

# parti

01 May 2024 - 15:00 - Siyaset --- Okunma

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