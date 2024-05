İzmit’te coşkulu 1 Mayıs

2 SAAT SÜRDÜ

KESK, TMMOB ve TTB’nin öncülüğünde Emek ve Demokrasi Platformu tarafından gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamaları eski Real AVM’nin otoparkında gerçekleştirildi. Belediye İşhanı önünde oluşturulan kortejlerle başlayan kutlamalara katılan sendikalar, odalar, siyasi partiler ve dernekler slogan ve marşlarla yürüyüşlerini gerçekleştirdi. Büyük coşkunun yaşandığı kutlamalarda geniş güvenlik önlemleri alındı. Kutlamalarda hiçbir sıkıntı yaşanmazken katılımcılar yaklaşık 2 saatlik bir yürüyüşünün ardından alana girdi.

BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Belediye İşhanı önünde başlayan kutlamalarda en önde CHP Milletvekilleri Harun yıldızlı ve Nail Çiler, DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, CHP İl Başkanı Bülent Sarı'nın da aralarında bulunduğu siyasi partilerin il başkanları, sendika başkanları, oda başkanları ve kurum yöneticileri ile binlerce kişi katıldı.

FİLİSTİN VE TAKSİM’E SELAM

Filistin’de devam eden soykırıma karşı tepkinin de gösterildiği 1 Mayıs kutlamalarında, bugün Filistin’de kutlanan 1 Mayıs etkinliklerine selam gönderildi ve Filistinli şairlerin şiirleri okundu. “Nehirden Deniz’e özgür Filistin” sloganı atıldı. Taksim’in işçilere kapatılmasına da tepki gösterilen kutlamada “ Her yer Taksim her yer direniş” sloganı atıldı.

ASGARİ ÜCRETLİ YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

KESK Kocaeli Şubeler Platformu dönem Sözcüsü Levent Burhanoğlu, TMMOB İKK Sekreteri Mehmet Ali Elma, Kocaeli Tabip Odası Genel Sekreteri Mehtap Maçkalı ortak basın açıklamasını okudu. Türkiye’de her çocuktan 5’inin hayatının baharına işçi olarak başladığını belirtilen açıklamada, her gün ortalama 5 kişinin iş cinayetlerine kurban gittiğine dikkat çekildi. Açlık sınırı 24 bin TL’yi yoksulluk sınırı 65 bin TL’yi aştığının altı çizilen açıklamada, “Buna karşın her iki emekliden biri 10 bin TL aylıkla, 10 milyon asgari ücretli 17 bin TL ile yaşam savaşı veriyor.

GELİRDE ADALET İSTİYORUZ

Gelir adaletsizliği uçurumu gittikçe büyüyor. Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan, emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hâkim olduğu bir dünya ve ülke için omuz omuza verelim. Bizler bu ülkenin işçileri, emekçileri, kamu emekçileri, mühendisleri, mimarları, şehir plancıları, aydınları, akademisyenleri, gençleri, kadınları, emeklileri. Bizler, bir iş cinayetinde öldürülen, yerin yedi kat dibinde çalışıp, yerin üstünde yiyeceğimiz bir lokma için ölüme mahkûm edilen, iş cinayetlerinde günah keçisi ilan edilen, emeklilik yaşında açlıkla sınanan, mesleğini yapamadığı için ülkesini terk etmek zorunda kalanlarız.

YOKSULLUK ARTIYOR

Bizler bu dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini, alın terimizle, aklımızla, bilgimizle, emeğimizle üretenleriz. On yıllardır dünya halklarına sınırsız bir emek ve doğa sömürüsü, savaşlar, ekonomik krizler, artan eşitsizlikler, yoksulluk, işsizlik dışında hiçbir şey sunamayan kapitalist sistem ve onun en vahşi biçimi olan neoliberalizm, insanlığın, doğanın ve yaşamın üzerine gün be gün çöküyor. Toplumları yoksulluğa, dünyayı ekolojik krizlere, açlığa, işsizliğe, güvencesizliğe mahkûm eden bu düzen Türkiye ve dünya halklarının sırtına bir yüktür.

SAVAŞ GİDEREK BÜYÜYOR

Bu düzen yaşamı ve gezegeni tehdit eden büyük bir felakete dönüşmüştür. Gölgesini satamayacağı ağacı kesen kapitalist barbarlığın yarattığı yıkımın faturasını milyonlarca insan canlarıyla, doğa ise geri dönüşü olmayan tahribatlarla ödüyor. Nükleer, termik, jeotermik santraller, siyanürlü maden aramaları, atmosfere, toprağa salınan zehirli gazlar, zehirli atıklar ekolojik krizi derinleştiriyor, yeni pandemilere yol açıyor. Emperyalist savaşlar her geçen gün daha geniş coğrafyalara yayılıyor, savaşın alevleri işçi ve emekçileri yakıyor. Milyonlarca insan yerinden yurdundan olup göç etmek zorunda kalıyor, şehirler yakılıp yıkılıyor.

EŞİTSİZLİK DERİNLEŞİYOR

Savaş bir halk sağlığı sorunudur dediğimiz 2018 yılından bu yana dünyanın her yerinde yaşanan savaşlar Gazze'de bir soykırıma varan şekilde sürüyor ve biz gene savaş bir halk sağlığı sorunudur demeye devam ediyoruz. Şovenizm, cinsiyetçilik, ırkçılık ve mezhepçilik krizi yönetmenin bir yolu olarak ülkemizin ve halkın geleceğini tehdit ediyor. Sınıfsal eşitsizliklerin yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitsizliği de derinleşiyor, kadınların omuzlarına yıkılan hane içi iş ve bakım yükü artıyor.

ŞİDDET ARTIYOR

Kadına yönelik şiddet tırmanıyor. Kadınlar bir yandan işsizliğin, bir yandan esnek çalışma biçimlerinin ve güvencesizliğin hedefi haline geliyor. Bu ateşten günlerde kadınların güçlendirilmesi gerekirken, İstanbul Sözleşmesi gibi kazanımlar iktidarın hedefi oluyor. İktidarın tepesindekiler farklı cinsel yönelimleri hedef haline getiriyor, yaşam haklarını bile çok görüyorlar. Kadınlara yönelik şiddet, taciz ve tecavüzün son bulduğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı, kimsenin cinsiyetinden, kimliğinden, inancından dolayı ikinci sınıf yurttaş muamelesi görmediği bir ülke istiyoruz” ifadelerine yer verildi.