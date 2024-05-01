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01 May 2024 - 15:22- Asayiş G:

Gübretaş’ın depolama alanında işçilerin üzerine vinç devrildi

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Körfez ilçesinde gübre fabrikası inşaatında betonarme demir kalıbının devrilmesi neticesinde 3 işçi yaralandı. Demirlerin altında kalan işçiler, ekipler tarafından kurtarılarak çevre hastaneye kaldırıldı.

Binali Aslan
Binali Aslan Tüm Haberleri
Gübretaş’ın depolama alanında işçilerin üzerine vinç devrildi
Gübretaş’ın depolama alanında işçilerin üzerine vinç devrildi
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Olay, Körfez ilçesi Atalar Mahallesi'nde Gübretaş fabrikasının depolama alanı inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçiler çalıştığı esnada betonarme demir kalıbı devrildi. 3 işçi demirlerin altında kalırken, mesai arkadaşları yardıma koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçilerin de yardımıyla demirlerin altında kalan 3 kişi çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralı işçiler, hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gübretaş’ın depolama alanında işçilerin üzerine vinç devrildi
Gübretaş’ın depolama alanında işçilerin üzerine vinç devrildi
Gübretaş’ın depolama alanında işçilerin üzerine vinç devrildi
Gübretaş’ın depolama alanında işçilerin üzerine vinç devrildi

# Körfez, polis, Kocaeli, Derince, sevk

01 May 2024 - 15:22 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Binali Aslan

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Rumuzsuz29 - İşçinin hakkını yiyen gübretaş başına daha neler gelir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 16:15
01

Olur Mu Böyle Hasan - Bugün işçi ve emekçi bayramı yersen

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 15:34

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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