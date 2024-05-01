Hak-İş 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı Kocaeli’de kutladı

HAK- İŞ KONFEDERASYONU 1 MAYIS’I KOCAELİ’DE KUTLADI

HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamasını Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlediği miting ile gerçekleştirdi. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı, Hak-İş konfederasyonuna bağlı sendikaların başkanları Marmara ve İç Anadolu Bölgesi’nden konfederasyon işçileri katıldı. İzmir Kemalpaşa ilçesinde 56 gündür grevde olan Lezita işçileri mitinge sık sık sloganlar atarak haklarının teslim edilmesini istedi.

FİLİSTİN ÇALIŞANLARININ YANINDA DURUN

Filistin Genel İşçi Federasyonunun Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Darabutaha kürsüye çıkarak bir konuşma gerçekleştirdi. Darabutaha konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “1 Mayıs işçi bayramınızı yürekten kutluyorum. Bugün buraya Ribat toprağı, ilk kıblemiz ve en kutsal 3. Mescid olan Kudüs’ten geliyorum. Filistin halkı Gazze başta olmak üzere hem Batı Şeria’da hem de Kudüs’te en şiddetli saldırılara maruz kalıyor. Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar katlediliyor. 1 Mayıs günü münasebetiyle, Buradan tüm Uluslararası sendikal örgütlerine çağrıda bulunmak isterim. "Filistin çalışanlarının haklarını elde etmek için onların yanında durun ve onları destekleyin.”

EMEĞİN VE EMEKÇİNİN BAŞKENTİ KOCAELİ’DEYİZ

Programda son olarak konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan konuşmasına çeşitli illerden gelen işçileri selamlayarak başlayarak şunları söyledi: “İnsanlık onurunun ayaklar altına alındığı masum Filistinlileri temsilen aramıza Filistin Genel İşçi Federasyonunun Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Darabutaha aramızda. 1 Mayıs Uluslarası Birlik ve Dayanışma Mücadele Günü’müz kutlu olsun. Cumhuriyetin kahraman şehri, emeğin ve emekçinin başkenti, alın terinin altın şehri, üretimin ve sanayinin amiral gemisi, Kocaeli’deyiz.

LEZİTA İŞÇİLERİNE SELAM OLSUN

56 gündür insanca çalışma koşulları talebiyle İzmir Kemalpaşa’da grevde olan Lezita işçilerine, tüm kalbiyle bizimle olanlara selam olsun,. Selam olsun emeğiyle, erdemiyle yeni bir dünya için alın teri dökenlere, selam olsun, siyonist İsrail’in bütün baskı ve zulmüne karşı emeğiyle, alın teriyle hayatını sürdürmeye çalışan Filistinli Gazze’li emekçi kardeşlerimize. Kocaeli, emeğin, emekçinin ve üretimin şehri. Gölcük tersane komutanlığı. Çalışma hayatına adım attığım, emeğin ve alın terinin değerini anladığım, ilk gençlik yıllarım Kocaeli’nde geçti. Kocaeli’nin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.

1 MAYIS MÜCADELE GÜNÜNÜ KUTLUYORUM

Taleplerimizi güçlü bir şekilde dile getirmek için Kocaeli’nde ve tüm Türkiye’de alanlardayız. Bu samimi çabalarımızın sonucudur ki bugün dünyada sadece 10 konfederasyonun logosunun bulunduğu Hay Market Anıtı’nda gururla söylüyorum ki HAK – İŞ’in logosu da bulunuyor. İnsanca bir yaşam için mücadele eden, Lezita işçileri başta olmak üzere, grevdeki, eylemdeki bütün işçi kardeşlerimin, Türkiye ve dünya emekçilerin, bütün dünyanın gözleri önünde bir insanlık dramı yaşayan Filistinli emekçi kardeşlerimizin, 1 Mayıs uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününü bütün kalbimle kutluyorum.

ÜCRETLERDEKİ VERGİ YÜKÜNE DİKKAT ÇEKİYORUZ

Kocaeli’nden sesleniyoruz. Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Toplu pazarlık kapsamının genişletilmesini, sendikal hak ve özgürlüklerin daha ileriye taşınmasını, sendikalara üye olduğu için işçilerin işten atılmalarının son bulmasını istiyoruz. Bu alanda ücretler üzerindeki ağır vergi yüküne bir kez daha dikkat çekiyoruz. Vergide adalet sağlanmasını, az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınmasını istiyoruz. Aile yükümlülüklerini dikkate alan, adil bir vergilendirme sistemi, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik modeli ve vergi denetiminde etkinliğin artırılmasını talep ediyoruz.” Mahmut Arslan’ın konuşmasının ardından 1 Mayıs bildirgesi okundu ve program tamamlandı.