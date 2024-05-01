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01 May 2024 - 15:30- Asayiş G:

Önce park halindeki araca sonra bebek arabasına çarptı: 2 yaşındaki bebek ağır yaralandı

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Körfez Tütünçiftlik sahilinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce park halindeki bir araca ardından bebek arabasına çarptı. Kazada bebek arabasının içinde bulunan 2 yaşındaki bebek ağır yaralandı.

Binali Aslan
Binali Aslan Tüm Haberleri
Önce park halindeki araca sonra bebek arabasına çarptı: 2 yaşındaki bebek ağır yaralandı mask
Önce park halindeki araca sonra bebek arabasına çarptı: 2 yaşındaki bebek ağır yaralandı
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Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Tütünçiftlik sahilinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Körfez Balıkçılar Derneği binasının yanında meydana gelen kazada, Ömer Ç. kullandığı 41 KT 156 plakalı otomobilinin kontrolünü kaybetti. Önce park halinde bulunan 41 AFR 759 plakalı otomobile çarpan araç ardından oradan geçen bebek arabasıyla dolaşan aileye çarptı. Kazada 2 yaşındaki bebek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahale sonrasında bebeği alarak Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı bebek tedavi altına alınırken kazaya sebep olan sürücü, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücünün, gaz pedalının takılı kalması sonucu kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

Önce park halindeki araca sonra bebek arabasına çarptı: 2 yaşındaki bebek ağır yaralandı

# araç, polis, Kocaeli, Körfez

01 May 2024 - 15:30 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Binali Aslan

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