Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Tütünçiftlik sahilinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Körfez Balıkçılar Derneği binasının yanında meydana gelen kazada, Ömer Ç. kullandığı 41 KT 156 plakalı otomobilinin kontrolünü kaybetti. Önce park halinde bulunan 41 AFR 759 plakalı otomobile çarpan araç ardından oradan geçen bebek arabasıyla dolaşan aileye çarptı. Kazada 2 yaşındaki bebek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahale sonrasında bebeği alarak Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı bebek tedavi altına alınırken kazaya sebep olan sürücü, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücünün, gaz pedalının takılı kalması sonucu kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.
01 May 2024 - 15:30- Asayiş Güncelleme:
Önce park halindeki araca sonra bebek arabasına çarptı: 2 yaşındaki bebek ağır yaralandı
Körfez Tütünçiftlik sahilinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce park halindeki bir araca ardından bebek arabasına çarptı. Kazada bebek arabasının içinde bulunan 2 yaşındaki bebek ağır yaralandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.