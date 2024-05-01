Vinçlerin devrildiği Evyap’ta rıhtımlar kullanıma açıldı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Evyapport Limanı’na yanaşan geminin çarpması sonucu konteyner taşımada kullanılan kule vinçler devrilmişti. Geminin vinçlere çarpması nedeniyle liman sahası büyük hasar gördü. Kule vinçler liman sahasında konteyner ve sahada bulunan yüklü malzemelerin üzerine devrildi.
RIHTIMLAR HİZMETE ALINDI
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kocaeli Evyap Limanı'nda Mart ayında yaşanan, "YM WITNESS" gemisinin liman vinçlerine çarparak devrilmelerine neden olduğu kazanın ardından hasar görerek trafiğe kapanan 2 rıhtımda gerekli çalışmaların tamamlandığını duyurdu.
Müdürlükten yapılan açıklamada, ilk geminin elleçleme için ilgili rıhtıma yanaştığı belirtildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.