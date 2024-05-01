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Vinçlerin devrildiği Evyap’ta rıhtımlar kullanıma açıldı

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Kocaeli’de Evyap Port Limanı’nda yaşanan vinç kazası sonrası kapatılan iki rıhtım yeniden hizmete alındı.

Oğuzhan Aktaş
Oğuzhan Aktaş Tüm Haberleri
Vinçlerin devrildiği Evyap’ta rıhtımlar kullanıma açıldı mask
Vinçlerin devrildiği Evyap’ta rıhtımlar kullanıma açıldı
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Evyapport Limanı’na yanaşan geminin çarpması sonucu konteyner taşımada kullanılan kule vinçler devrilmişti. Geminin vinçlere çarpması nedeniyle liman sahası büyük hasar gördü. Kule vinçler liman sahasında konteyner ve sahada bulunan yüklü malzemelerin üzerine devrildi.

RIHTIMLAR HİZMETE ALINDI

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kocaeli Evyap Limanı'nda Mart ayında yaşanan, "YM WITNESS" gemisinin liman vinçlerine çarparak devrilmelerine neden olduğu kazanın ardından hasar görerek trafiğe kapanan 2 rıhtımda gerekli çalışmaların tamamlandığını duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, ilk geminin elleçleme için ilgili rıhtıma yanaştığı belirtildi.

Vinçlerin devrildiği Evyap’ta rıhtımlar kullanıma açıldı

# Kocaeli, Körfez

01 May 2024 - 15:49 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Oğuzhan Aktaş

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