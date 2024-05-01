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4 katlı binada yangın paniği

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Konya’da 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Çevrede panik yaşanmasına neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

4 katlı binada yangın paniği mask
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Konya’da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Karatay ilçesine bağlı Şemsitebrizi Mahallesi’ndeki Şerafettin Caddesi üzerinde yer alan 4 katlı binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri ilk olarak apartmandaki vatandaşları tahliye etti.

Polis ekipleri ise caddeyi araç trafiğine kapatarak önlem aldı. Daha sonra yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında can kaybı olmazken, apartmanın çatısında hasar oluştu.

Kaynak: İHA

# araç, polis, sevk

01 May 2024 - 15:55 - Türkiye --- Okunma

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