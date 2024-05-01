4 katlı binada yangın paniği

Konya’da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, paniğe neden oldu.
Yangın, saat 12.30 sıralarında Karatay ilçesine bağlı Şemsitebrizi Mahallesi’ndeki Şerafettin Caddesi üzerinde yer alan 4 katlı binada meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri ilk olarak apartmandaki vatandaşları tahliye etti.
Polis ekipleri ise caddeyi araç trafiğine kapatarak önlem aldı. Daha sonra yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında can kaybı olmazken, apartmanın çatısında hasar oluştu.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.