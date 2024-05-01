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01 May 2024 - 15:56- Gündem G:

Esrarengiz cisim bu kez Kocaeli’de görüldü

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Daha önce farklı illerde görülen tanımlanamayan cisim bu kez Kocaeli’de gökyüzünde görüldü.

Esrarengiz cisim bu kez Kocaeli’de görüldü
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Önce Hatay’ın İskenderun ilçesinde ardından Muş’un Varto ilçesi semalarında daha sonra ise Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde gökyüzünde görülen ve insan şeklini andıran garip cisim bu kez de Kocaeli semalarında görüldü

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli

01 May 2024 - 15:56 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
01

Hiç Kimse - Dün Gölcük'te vardı o bir balon maşa sembollu bir balon

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 16:26
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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