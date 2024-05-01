Esrarengiz cisim bu kez Kocaeli’de görüldü

Önce Hatay’ın İskenderun ilçesinde ardından Muş’un Varto ilçesi semalarında daha sonra ise Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde gökyüzünde görülen ve insan şeklini andıran garip cisim bu kez de Kocaeli semalarında görüldü
Kaynak: Haber Merkezi
Daha önce farklı illerde görülen tanımlanamayan cisim bu kez Kocaeli’de gökyüzünde görüldü.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
. - İhalar sihalar uçsun baksın
Gültepeli - Uzaylı gören masum köylüler gibiyiz...
Hiç Kimse - Dün Gölcük'te vardı o bir balon maşa sembollu bir balon
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.