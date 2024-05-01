Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti

Analistler, bugün Fed'in faiz kararı, ABD'de ADP istihdam raporu, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in bugün faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 11, temmuzda yüzde 23, eylülde yüzde 47'de bulunuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü sözle yönlendirmelerinin piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 400 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 1 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...

ALTIN FİYATLARI YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 380 liradan yaparken; 1 Mayıs Çarşamba günü saat 15:45 itibarıyla 2 bin 401 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 891 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 925 TL'den alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.400,83

Satış: 2.401,22

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.841,33

Satış: 3.925,99

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.658,65

Satış: 7.851,98

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 15.365,31

Satış: 15.655,93

Kaynak: Habertürk