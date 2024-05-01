Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Türkiye

Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın öldü

ABONE OL Google News Sayfamız

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın öldü mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Adana'nın İmamoğlu ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde Şerife Arısan soğan başağı toplamak için gittiği tarlada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Tarla sahibinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 72 yaşındaki Arısan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA

# sevk

01 May 2024 - 16:04 - Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.127.166 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL