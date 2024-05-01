Demirtaş’tan Eren’e teşekkür plaketi

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
Savaş Demirtaş başkanlığında Plajyolu Balıkçısı Restonan’da yapılan toplantıya Yönetim Kurulu üyeleri Kadir Göksoy, Bergün Meriç Bingül, İbrahim Aydın, Dr.Mustafa Alper Akay, TBF Türkiye Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve KASK Müdürü Fikret Yıldız, Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Yasin Abdülbaki ve Doğa Ergün ile Medya İletişim Koordinatörü Nazmi Çankaya katıldı. Toplantıda yeni projelerle ilgili değerlendirmeler yapıldı.
PLAKET- Başkan Demirtaş, geçmiş dönem yöneticilerinden Dr.Mehmet Zeki Eren’e katkıları için teşekkür plaketi takdim etti.
YÖNETİM- Atlıspor Kulübü yönetimi yeni dönemin ilk toplantısını Plajyolu Balıkçısı Restoran’da yaptı.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.