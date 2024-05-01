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Demirtaş’tan Eren’e teşekkür plaketi

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Kocaeli Atlı Spor Kulübü Başkanı Savaş Demirtaş, yeni dönemin ilk yönetim kurulu toplantısında geçmiş dönemde yönetimde yer alan Dr.Mehmet Zeki Eren'e yaptığı  katkılar için teşekkür plaketi takdim etti.

Demirtaş’tan Eren’e teşekkür plaketi mask
Demirtaş’tan Eren’e teşekkür plaketi
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YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Savaş Demirtaş başkanlığında Plajyolu Balıkçısı Restonan’da yapılan toplantıya Yönetim Kurulu üyeleri Kadir Göksoy, Bergün Meriç Bingül, İbrahim Aydın, Dr.Mustafa Alper Akay, TBF Türkiye Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve KASK Müdürü Fikret Yıldız, Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Yasin Abdülbaki ve Doğa Ergün ile Medya İletişim Koordinatörü Nazmi Çankaya katıldı. Toplantıda yeni projelerle ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Demirtaş’tan Eren’e teşekkür plaketi

PLAKET- Başkan Demirtaş, geçmiş dönem yöneticilerinden Dr.Mehmet Zeki Eren’e katkıları için teşekkür plaketi takdim etti.

Demirtaş’tan Eren’e teşekkür plaketi

YÖNETİM- Atlıspor Kulübü yönetimi yeni dönemin ilk toplantısını Plajyolu Balıkçısı Restoran’da yaptı.

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# Türkiye, başkan, yeni

01 May 2024 - 16:04 Kocaeli- Spor --- Okunma

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