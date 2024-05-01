Emekli zammında 3 aylık oran netleşti

Emekli maaş zammında son durum araştırılıyor. Temmuzda 6 aylık enflasyon farkına göre yapılacak olan zam ile beraber SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları yükselecek. Üç aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından yeni emekli maaşları da şekillenmeye başladı Peki, 2024 Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, emekli maaş zammı ile ilgili güncel bilgiler...

EMEKLİYE ARA ZAM VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, enflasyon ve sözleşme kaynaklı farkların temmuzda emekli maaşlarına yansıyacağını ancak bunun dışında bir zam yapılmayacağını ifade etti.

EMEKLİ ZAMMINDA KRİTİK ORAN BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını belirlemede etkili 3 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53 ve mart ayı için 3,16 enflasyon farkı belli oldu. Böylece 3 aylık enflasyon farkı yüzde 15,06 olarak belirlendi.

ÜÇ AYLIK FARK YÜZDE 15,06

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için bu yılın üç aylık döneminde yüzde 15,06 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 15 oranında toplu sözleşme zammı yapıldı. Ocak – haziran döneminde enflasyon yüzde 15’i aşarsa, aşan kısmın farkı temmuz ayında maaşlara yansıtılacak.

Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için ocak – mart dönemindeki enflasyon farkı yüzde 0,05 gibi çok düşük oranda gerçekleşti.

TEMMUZDA EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda 2024 yılı enflasyonu orta noktası yüzde 36 olmak üzere yüzde 30 - 42 aralığında tahmin edildi. Para Politikası Kurulu’nun 5 puanlık faiz artışı kararı aldığı son toplantıya ilişkin açıklama enflasyon tahmininde yukarı yönlü revizyona gidileceği şeklinde değerlendirildi. Merkez Bankası’nın ikinci enflasyon raporu 9 Mayıs’ta açıklanacak.

Mevcut projeksiyonlara göre haziran ayında yıllık enflasyonun yüzde 75 olması halinde, ocak - haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 27,21 olacak.

Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 27,21 oranındaki enflasyon farkı oranında artış yapılacak.Memur maaşları ve emekli memur aylıklarında artış yapılırken ise öncelikle ocak ayındaki yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı dikkate alınarak 6 aylık enflasyon farkı hesaplanacak. Memurlar ve emekli memurlar için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 10,62 olacak. Bunun üzerine geçen yıl imzalanan toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 10 oranında artış yapılacak. Böylece, memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 21,68 oranında artacak.Yeni bir kanun çıkartılmadığı takdirde enflasyon oranı kaç olursa olsun temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıklarındaki artış SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarındaki artıştan düşük kalacak.

Kaynak: Habertürk