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Kullarspor U-16 ilk maçına çıkıyor

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U-16 yaş grubunda ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil eden Kullarspor, ilk grubu Tekirdağ’da geçmiş, ismini son 20 takım arasına yazdırmıştı. Kırmızı-Siyahlı ekip, son 20 tur maçları içinde Uşak’a gitti. Temsilcimiz, Uşak’ta Antalya Muratpaşa Belediye ve HES İlaç Afyonspor ile alnı grupta yer alıyor.

Uğur Uludağ
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Kullarspor U-16 ilk maçına çıkıyor mask
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UŞAK’TA FİNAL ARIYOR

Kullarspor, Uşak’ta ilk maçını Perşembe günü Antalya Muratpaşa Belediyespor ile oynayacak. Uşak Huzurkent Tesisleri’ndeki maç 14.00’de başlayacak. Kırmızı-Siyahlı ekip, Muratpaşa maçından beraberlik veya galibiyet ayrılması haminde Afyonspor ile cumartesi günü karşılaşacak. Yenilmesi durumda ise Cuma günü oynayacak. Kullarspor Teknik Sorumlusu Sinan Erkol, “Uşak’ta ilimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Amacımız Türkiye finallerine kalmak” dedi. 

# Türkiye

01 May 2024 - 16:14 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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