Kullarspor U-16 ilk maçına çıkıyor

UŞAK’TA FİNAL ARIYOR
Kullarspor, Uşak’ta ilk maçını Perşembe günü Antalya Muratpaşa Belediyespor ile oynayacak. Uşak Huzurkent Tesisleri’ndeki maç 14.00’de başlayacak. Kırmızı-Siyahlı ekip, Muratpaşa maçından beraberlik veya galibiyet ayrılması haminde Afyonspor ile cumartesi günü karşılaşacak. Yenilmesi durumda ise Cuma günü oynayacak. Kullarspor Teknik Sorumlusu Sinan Erkol, “Uşak’ta ilimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Amacımız Türkiye finallerine kalmak” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.