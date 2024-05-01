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Gölcüklü Enes Özbek Kumluca’da birinci oldu

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Yağlı güreşlerde yeni sezon açıldı. Geçtiğimiz hafta sonunda da Antalya Kumluca’da yapıldı. Sezonun ilk müsabakalarında küçük orta boyda Gölcük Belediyesporlu Enes Özbek, şampiyon oldu.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
Gölcüklü Enes Özbek Kumluca’da birinci oldu mask
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BAŞKAN SEZER TEBRİK ETTİ

Bu yıl 25.düzenlenen Antalya Kumluca Yağlı Güreşleri’nde baş pehlivanlığı Fatih Atlı kazandı. Fatih Atlı, finalde Enes Doğan’ı mağlup etti. İlimiz pehlivanlarının da boy gösterdiği Kumluca’da Gölcük Belediyesporlu güreşçi Enes Özbek, küçük orta boyda birinci oldu. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, genç güreşçiyi tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

# Gölcük, başkan

01 May 2024 - 16:16 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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