Gölcüklü Enes Özbek Kumluca’da birinci oldu

BAŞKAN SEZER TEBRİK ETTİ
Bu yıl 25.düzenlenen Antalya Kumluca Yağlı Güreşleri’nde baş pehlivanlığı Fatih Atlı kazandı. Fatih Atlı, finalde Enes Doğan’ı mağlup etti. İlimiz pehlivanlarının da boy gösterdiği Kumluca’da Gölcük Belediyesporlu güreşçi Enes Özbek, küçük orta boyda birinci oldu. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, genç güreşçiyi tebrik etti, başarılarının devamını diledi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.