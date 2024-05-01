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 Haşim Arda Sarman ameliyattan çıktı

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Bandırmaspor maçı hazırlıklarında sakatlanan, ön çapraz bağları kopan Haşim Arda Sarman bugün öğlen saatlerinde ameliyat oldu.

 Haşim Arda Sarman ameliyattan çıktı mask
 Haşim Arda Sarman ameliyattan çıktı
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Genç futbolcunun operasyonunu Cihan Hastanesi’nde Profesör Dr. Sefa Müezzinoğlu yaptı. Alanında Türkiye'nin en uzman doktorları arasında yer alan Müezzinoğlu geçmişte Kocaelispor Kulübü'nün doktorluğunu da yapmıştı. Yaklaşık 2 süren operasyonun başarılı geçtiği belirtildi. Devre arasında Keçiörengücüspor’dan transfer edilen genç futbolcu yeşil sahalardan yaklaşık 6 ay uzak kalacak.

 Haşim Arda Sarman ameliyattan çıktı

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# Türkiye, kocaelispor

01 May 2024 - 16:21 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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