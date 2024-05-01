Yolda yürüyenleri korkuttuktan sonra saldıran şahıslar tutuklandı

Olay, 28 Nisan Pazar günü İzmit Karabaş Mahallesi sahil otoparkında meydana geldi. Karabaş Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda, yolda yürüyen şahıslar yanlarına yaklaştıkları gençleri önce korkuttu, ardından da küfür etti. Hayrete düşen gençlerden biri neler olup bittiğini anlamaya çalışırken, bu kez de şahısların saldırısına uğradı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bu anlar, şahısların yanında bulunan kişi tarafından saniye saniye kayda alındı. Saldırıya uğrayan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişinin yüzüne darbe alarak burnunun kırıldığı öğrenildi. İnceleme başlatan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipler, olaya karıştığı tespit edilen E.D., B.E.A., A.F.O. ve B.T.I'yı gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli 1 Mayıs günü adliyeye sevk edildi. 4 şüphelinin olayı alkol veya uyuşturucu etkisi altında olmadan yaptıkları öğrenildi. Hakim karşısına çıkan E.D., B.E.A., A.F.O. ve B.T.I ‘kasten yaralama ve hakaret’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.