Yolda yürüyenleri korkuttuktan sonra saldıran şahıslar tutuklandı

Olay, 28 Nisan Pazar günü İzmit Karabaş Mahallesi sahil otoparkında meydana geldi. Karabaş Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda, yolda yürüyen şahıslar yanlarına yaklaştıkları gençleri önce korkuttu, ardından da küfür etti. Hayrete düşen gençlerden biri neler olup bittiğini anlamaya çalışırken, bu kez de şahısların saldırısına uğradı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Bu anlar, şahısların yanında bulunan kişi tarafından saniye saniye kayda alındı. Saldırıya uğrayan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişinin yüzüne darbe alarak burnunun kırıldığı öğrenildi. İnceleme başlatan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipler, olaya karıştığı tespit edilen E.D., B.E.A., A.F.O. ve B.T.I'yı gözaltına aldı.
TUTUKLANDILAR
Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli 1 Mayıs günü adliyeye sevk edildi. 4 şüphelinin olayı alkol veya uyuşturucu etkisi altında olmadan yaptıkları öğrenildi. Hakim karşısına çıkan E.D., B.E.A., A.F.O. ve B.T.I ‘kasten yaralama ve hakaret’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(15 )
Efendi - Haber güzel...... polisimizi savcımızı hakimimizi tebrik ediyorum.....lakin kötü olan 15 gün bile içerde kalmıyacak olmaları... ceza yasalarını da kendi örf adet gelenek sosyal hayat ve kültürümüze göre düzenlemeliyiz....
İzmitlee - Bu şahısların cezaevi girişinde kendi yaptıkları şekilde karşılanmalarını temenni ederim.
Hekimoğlu - Helâl olsun
Yasin - Helal olsun emniyete savcılara hakimlere helal
Vatandaş - Boş adamların yeri cezaevi,öyle yok milletin el bebek gül bebek büyüttüğü çocukların saldırmak,içerde yapında görelim adamlığınızı hadi deneyin bi
İZMİT'Lİ - HAKİKATTEN SERSERİLİK.MAFYA ÖZENTİLİ TİPLER.ÖYLE BİR HALE GELDİK Kİ SAKİN YERLERDE GEZEMEZ HALE GELİYORUZ.HELE DE IŞIKSIZ YERLERDE BU TİPLERLE KARŞILAŞSAK NE YAPARIZ.EMNİYETİMİZ HER KONUDA ÇOK İYİ HEMEN YAKALIYOR VR GEREĞİNİ DE YAPIYOR AMA ÜÇ BEŞ GÜNDE ÇIKIYORLAR.BUNA BİR ÇÖZÜM BULUNMALI.
Sessizliğin Sesi - Yaptıklarının bir karşılığı olacağını bilmeleri adına tutuklanmaları çok iyi. Ancak hapiste kalma süreci kısa olursa bu tarz hareketleri tekrarlamaya tereddüt etmeyeceklerdir. Islah olmalarını dilerim.
Babür Bey - he işte bu ya. yapılması gereken bu. çok zor değil. inşallah 1 hafta sonra çıkmazlar. kalsınlar 1-2 sene de akılları başlarına gelsin. böyle tipler ceza almadığı zaman daha çok cesaret buluyorlar ve daha büyük suçlar da işliyorlar.
İzmit Li - Sevindirici bi haber..
İstasyonlu - Öncelikle polisimizin eline sağlık, tutuklanmalarına karar veren Hakim ve Savcıya teşekkürler, Yapanın yanına kar kalmadığını görmek ilerisi için sevindirici.. Alkışlar sizlere
Körfezli - içerde şimdi bol bol düşünürsünüz biz ne yaptık diye sicilinizde bozuldu kimse işte vermez size artık..
Şahin - Yediniz mi naneyi
Rıza - 5-10 güne çıkıcaklar ama olsun
Şirintepeli - İyi olmuş serserilere
Ss - Devletimiz var olsun!
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.