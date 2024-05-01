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01 May 2024 - 16:36- Asayiş G:

Yolda yürüyenleri korkuttuktan sonra saldıran şahıslar tutuklandı

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İzmit Sahilinde yolda yürüyen gençleri korkutup aralarından bir kişiyi korkuttuktan sonra darp ederek kameraya alan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Yolda yürüyenleri korkuttuktan sonra saldıran şahıslar tutuklandı
Yolda yürüyenleri korkuttuktan sonra saldıran şahıslar tutuklandı
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Olay, 28 Nisan Pazar günü İzmit Karabaş Mahallesi sahil otoparkında meydana geldi. Karabaş Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda, yolda yürüyen şahıslar yanlarına yaklaştıkları gençleri önce korkuttu, ardından da küfür etti. Hayrete düşen gençlerden biri neler olup bittiğini anlamaya çalışırken, bu kez de şahısların saldırısına uğradı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bu anlar, şahısların yanında bulunan kişi tarafından saniye saniye kayda alındı.  Saldırıya uğrayan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişinin yüzüne darbe alarak burnunun kırıldığı öğrenildi. İnceleme başlatan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipler, olaya karıştığı tespit edilen E.D., B.E.A., A.F.O. ve B.T.I'yı gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli 1 Mayıs günü adliyeye sevk edildi. 4 şüphelinin olayı alkol veya uyuşturucu etkisi altında olmadan yaptıkları öğrenildi.  Hakim karşısına çıkan E.D., B.E.A., A.F.O. ve B.T.I ‘kasten yaralama ve hakaret’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yolda yürüyenleri korkuttuktan sonra saldıran şahıslar tutuklandı
Yolda yürüyenleri korkuttuktan sonra saldıran şahıslar tutuklandı
Yolda yürüyenleri korkuttuktan sonra saldıran şahıslar tutuklandı

# İzmit, ilçe, mahkeme, 1 Mayıs, sevk

01 May 2024 - 16:36 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(15)
15

Efendi - Haber güzel...... polisimizi savcımızı hakimimizi tebrik ediyorum.....lakin kötü olan 15 gün bile içerde kalmıyacak olmaları... ceza yasalarını da kendi örf adet gelenek sosyal hayat ve kültürümüze göre düzenlemeliyiz....

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 17:47
14

İzmitlee - Bu şahısların cezaevi girişinde kendi yaptıkları şekilde karşılanmalarını temenni ederim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 17:44
11

Vatandaş - Boş adamların yeri cezaevi,öyle yok milletin el bebek gül bebek büyüttüğü çocukların saldırmak,içerde yapında görelim adamlığınızı hadi deneyin bi

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 17:31
10

İZMİT'Lİ - HAKİKATTEN SERSERİLİK.MAFYA ÖZENTİLİ TİPLER.ÖYLE BİR HALE GELDİK Kİ SAKİN YERLERDE GEZEMEZ HALE GELİYORUZ.HELE DE IŞIKSIZ YERLERDE BU TİPLERLE KARŞILAŞSAK NE YAPARIZ.EMNİYETİMİZ HER KONUDA ÇOK İYİ HEMEN YAKALIYOR VR GEREĞİNİ DE YAPIYOR AMA ÜÇ BEŞ GÜNDE ÇIKIYORLAR.BUNA BİR ÇÖZÜM BULUNMALI.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 17:27
09

Sessizliğin Sesi - Yaptıklarının bir karşılığı olacağını bilmeleri adına tutuklanmaları çok iyi. Ancak hapiste kalma süreci kısa olursa bu tarz hareketleri tekrarlamaya tereddüt etmeyeceklerdir. Islah olmalarını dilerim.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 17:26
08

Babür Bey - he işte bu ya. yapılması gereken bu. çok zor değil. inşallah 1 hafta sonra çıkmazlar. kalsınlar 1-2 sene de akılları başlarına gelsin. böyle tipler ceza almadığı zaman daha çok cesaret buluyorlar ve daha büyük suçlar da işliyorlar.

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 17:20
06

İstasyonlu - Öncelikle polisimizin eline sağlık, tutuklanmalarına karar veren Hakim ve Savcıya teşekkürler, Yapanın yanına kar kalmadığını görmek ilerisi için sevindirici.. Alkışlar sizlere

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 17:16
05

Körfezli - içerde şimdi bol bol düşünürsünüz biz ne yaptık diye sicilinizde bozuldu kimse işte vermez size artık..

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 17:12
Diğer 13 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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