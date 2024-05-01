“Bir Patent Fikrim Var” yarışması için ödül töreni

GÜZELLER OSB’DE TÖREN

26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü ve Patent Haftası kapsamında bu yıl 4’üncüsü düzenlenen yarışmanın ödül törenine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un yanı sıra; Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Deniz Yayla, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, Adres Patent Yönetim Kurulu Başkanı Av. Ali Yüksel, Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji Genel Müdürü Oğuzhan Ceylan, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Tufan Saat, ilgili kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

5 PROJEYE ÖDÜL

Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesindeki törende bilim, sanayi ve teknoloji toplumu olma yolunda yapılan ilerlemelerden söz edildi. Daha sonra Vali Seddar Yavuz ve protokol üyeleri tarafından, başvuru yapılan projeler arasından seçilen en iyi 5 projeye ödülleri takdim edildi.

Kaynak: Haber Merkezi