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Gölcük İdman Ocağı ilk yılında üçüncü oldu

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Kadınlar Futbol 3.Lig’de ilk yılını yaşayan Gölcük İdman Ocağı Kadın FK, son maçında sahasında lider Eskişehir Büyükşehir Gençlikspor’u konuk etti. Bu maç öncesinde Play-Off şansını kaybeden Yeşil-Siyahlı ekip, buna rağmen güçlü rakibini 4-2 mağlup etti.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
Gölcük İdman Ocağı ilk yılında üçüncü oldu mask
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LİDERİ DEVİRDİ

Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nün altyapısında yer alan 2007-2008 doğumlu oyuncularla yer aldığı 3.Lig’de çok başarılı maçlar oynayan Gölcük İdman Ocağı, son haftalara kadar Play-Off umutlarını devam ettirdi. İki hafta önce sahasında Bursa Soğanlıspor’a mağlup olan temsilcimiz, şansını yitirmişti. Son maçta Çarşamba günü Gölcük Kavaklı Stadı’nda lig lideri Eskişehir Büyükşehir Gençlik ile karşılaştı. Rakibini Deren Azgın (3) ve Sıla Ay’ın attığı gollerle 4-2 yendi. Son maçını kazanan temsilcimiz ligi 30 puanla 3.sırada bitirdi, çok önemli başarıya imza attı. 

# Kocaeli, Gölcük, hafta, futbol, Büyükşehir

01 May 2024 - 16:43 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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