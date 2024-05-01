Gölcük İdman Ocağı ilk yılında üçüncü oldu

LİDERİ DEVİRDİ
Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nün altyapısında yer alan 2007-2008 doğumlu oyuncularla yer aldığı 3.Lig’de çok başarılı maçlar oynayan Gölcük İdman Ocağı, son haftalara kadar Play-Off umutlarını devam ettirdi. İki hafta önce sahasında Bursa Soğanlıspor’a mağlup olan temsilcimiz, şansını yitirmişti. Son maçta Çarşamba günü Gölcük Kavaklı Stadı’nda lig lideri Eskişehir Büyükşehir Gençlik ile karşılaştı. Rakibini Deren Azgın (3) ve Sıla Ay’ın attığı gollerle 4-2 yendi. Son maçını kazanan temsilcimiz ligi 30 puanla 3.sırada bitirdi, çok önemli başarıya imza attı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.