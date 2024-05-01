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Gebze Ticaret Odası’ndan Gebze MTAL’ye yeni atölye

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Eğitime %100 Destek Kampanyası kapsamında, Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası kapsamında Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne Elektrik ve Elektronik Atölye binası yapacak.

Gebze Ticaret Odası’ndan Gebze MTAL’ye yeni atölye mask
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Vali Seddar Yavuz’un katılımıyla makamda yapılan protokol imza törenine Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze Ticaret Odası Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

EĞİTİM YATIRIMI, GELECEĞE YATIRIM

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu hatırlattı, “Kocaeli Valiliği olarak 2020-2024 yılları arasında 24 okul, 418 derslik, 2 atölye, 10 spor salonu bitirerek hizmete açtık. Şu an için 40 okul binası, 715 derslik, 5 atölye, 10 spor salonu inşaatı halen devam ediyor. Bu kapsamda hayırseverlerimizle irtibatlarımızı kuruyor onların da eğitim alanına destek vermesini sağlıyoruz.” dedi.

İmzalanan protokolle Gebze Ticaret Odası, Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ihtiyaç duyulan elektrik ve elektronik atölye binasını yapacak.

2 bin 745 metrekare alana bodrum, zemin kat ve iki kat şeklinde inşa edilecek binanın KDV hariç 69 milyon lira civarında bir maliyeti bulması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, Gebze

01 May 2024 - 16:43 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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