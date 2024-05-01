Bakan Tekin'den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama

Öğretmen atamalarına ilişkin açıklama ne zaman yapılacak?
A Haber'de katıldığı programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmen atamasına ilişkin açıklamamızı kabine toplandıktan sonra yapacağız." dedi.
Batman'da sosyal medya paylaşımı nedeniyle açığa alındığı iddia edilen öğretmen hakkında da konuşan Bakan Tekin, "Herhangi bir nahoş olayla karşılaşmamak adına, kendi talebi üzerine başka bir okulda görevlendirildi. Bu ne açığa almadır ne sürgündür." ifadesini kullandı.
Milli Eğitim Şurası için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın çalışmalarına başladığını da belirten Tekin, "Tamamlanırsa aralık ayının sonunda, yetişmezse 2025'in bahar aylarında şurayı toplayacağız." diye konuştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.