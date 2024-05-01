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Ücretsiz doğalgaz dönemi bitti: Faturaya nasıl yansıyacak?

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Nisan 2023’ten bu yana devam eden ücretsiz doğalgaz desteği için sürenin sonuna gelindi. Yaklaşık 20 milyon haneye verilen 25 metreküplük doğalgaz desteğinin sona ermesi ile faturalarda artık 150 TL’lik aylık destek de sona erecek.

Ücretsiz doğalgaz dönemi bitti: Faturaya nasıl yansıyacak? mask
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Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Karadeniz gazının şebekeye bağlanması nedeniyle aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülüyordu.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulaması sona erdi.

MAYIS AYI TARİFESİ DEĞİŞMEDİ

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda Mayıs’ta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı. B

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine Mayıs’ta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Kaynak: Haber Merkezi

01 May 2024 - 17:39 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

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