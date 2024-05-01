Kaza sonrası Gübretaş’tan açıklama

Olay Körfez ilçesi Atalar Mahallesi'nde Gübretaş fabrikasının depolama alanı inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçiler çalıştığı esnada betonarme demir kalıbı devrildi. 3 işçi demirlerin altında kalırken, mesai arkadaşları yardıma koştu.

GÜBRETAŞ’TAN AÇIKLAMA

Yaşanan olay sonrası açıklama yapan Gübretaş yönetimi şu ifadeleri kullandı: “Yarımca Tesislerimizde yapımı devam eden mamul depo inşaat sahasında, sorumlu inşaat firmasının çalışmaları sırasında yaşanan iş kazası ile ilgili olarak acil müdahale yapılmıştır. Kazada yaralanan inşaat firması çalışanlarının hayati riski bulunmamaktadır. Kazanın, bazı basın yayın kuruluşlarında belirtildiği gibi Gübretaş Üretim Tesisleri sahasında yaşandığına yönelik haberler asılsızdır. İnşaat Firma yetkilileri tarafından gerekli tüm önlem alınarak sağlık ekiplerinin yardımı ile ve yaralanan üç çalışanın hastaneye sevki gerçekleştirilmiştir. Yaralıların sağlık durumları kontrol altında olup tedavileri devam etmektedir. Yaralı arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Kaynak: Haber Merkezi