2.Küme’de haftanın maçı cumartesi günü

YENİDOĞAN İLE ERENLER OYNAYACAK

Yenidoğanspor ile İzmit Erenlerspor arasında 4 Mayıs Cumartesi günü M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşma 19.00’da başlayacak. Bitime iki hafta kala bu maçı kazanacak takım Play-Off yarışında çok önemli avantaj sağlayacak. Bu grupta Play-Off yarışı yapan 21 puanla üçüncü sırada yer alan Körfez Atılımspor da aynı gün Körfez Esentepe Stadı’nda 19.00’da Kirazlıyalıspor’u konuk edecek. 18 puanlı Kocaeli Emekspor, Avni Kalkavan Stadı’nda 17.00’de grubun genç ekibi İzmit 41 FK ile karşı karşıya gelecek.