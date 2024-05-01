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2.Küme’de haftanın maçı cumartesi günü

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2.Küme C Grubu’nda Derince Birlikspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Bu grupta Play-Off yarışı ise nefes nefese devam ediyor. Haftanın en önemli maçında 22 puanlı Yenidoğanspor, 21 puanlı Erenlerspor ile karşılaşacak.

Aziz Emre Gündeşen
Aziz Emre Gündeşen Tüm Haberleri
2.Küme’de haftanın maçı cumartesi günü mask
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YENİDOĞAN İLE ERENLER OYNAYACAK

Yenidoğanspor ile İzmit Erenlerspor arasında 4 Mayıs Cumartesi günü M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşma 19.00’da başlayacak. Bitime iki hafta kala bu maçı kazanacak takım Play-Off yarışında çok önemli avantaj sağlayacak. Bu grupta Play-Off yarışı yapan 21 puanla üçüncü sırada yer alan Körfez Atılımspor da aynı gün Körfez Esentepe Stadı’nda 19.00’da Kirazlıyalıspor’u konuk edecek. 18 puanlı Kocaeli Emekspor, Avni Kalkavan Stadı’nda 17.00’de grubun genç ekibi İzmit 41 FK ile karşı karşıya gelecek.

# Körfez, Kocaeli, İzmit, hafta

01 May 2024 - 18:02 - Spor --- Okunma

Mahreç  Aziz Emre Gündeşen

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