2.Küme’de haftanın maçı cumartesi günü

YENİDOĞAN İLE ERENLER OYNAYACAK
Yenidoğanspor ile İzmit Erenlerspor arasında 4 Mayıs Cumartesi günü M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşma 19.00’da başlayacak. Bitime iki hafta kala bu maçı kazanacak takım Play-Off yarışında çok önemli avantaj sağlayacak. Bu grupta Play-Off yarışı yapan 21 puanla üçüncü sırada yer alan Körfez Atılımspor da aynı gün Körfez Esentepe Stadı’nda 19.00’da Kirazlıyalıspor’u konuk edecek. 18 puanlı Kocaeli Emekspor, Avni Kalkavan Stadı’nda 17.00’de grubun genç ekibi İzmit 41 FK ile karşı karşıya gelecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.