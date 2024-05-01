C Grubu’nda sürpriz sonuçlar alındı

KÖRFEZ ATILIM, ŞAMPİYONU YENDİ

Körfez Atılımspor, bu galibiyetle Play-Off yolunda avantajlı duruma geldi. Geçen haftanın bir diğer ilginç sonucu da Yenidoğanspor ile Kocaeli Emekspor arasında yaşandı. Yenidoğanspor, Kocaeli Emekspor’a 1-0 yenildi. Bu maçın sonucunda da Kocaeli Emekspor, çok az da olsa son iki haftaya Play-Off iddiasıyla giriyor.

2.KÜME C GRUBU PUAN DURUMU