C Grubu’nda sürpriz sonuçlar alındı

KÖRFEZ ATILIM, ŞAMPİYONU YENDİ
Körfez Atılımspor, bu galibiyetle Play-Off yolunda avantajlı duruma geldi. Geçen haftanın bir diğer ilginç sonucu da Yenidoğanspor ile Kocaeli Emekspor arasında yaşandı. Yenidoğanspor, Kocaeli Emekspor’a 1-0 yenildi. Bu maçın sonucunda da Kocaeli Emekspor, çok az da olsa son iki haftaya Play-Off iddiasıyla giriyor.
2.KÜME C GRUBU PUAN DURUMU
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.