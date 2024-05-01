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C Grubu’nda sürpriz sonuçlar alındı

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2.Küme C Grubu’nda geçen hafta oynanan maçlarda alınan sonuçlar spor severleri şaşırttı. Daha önce oynadığı 11 maçın 10’unu kazanan, bir maçta berabere kalan şampiyon Derince Birlikspor, sahasında Körfez Atılımspor’a 5-1 mağlup oldu.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
C Grubu’nda sürpriz sonuçlar alındı mask
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KÖRFEZ ATILIM, ŞAMPİYONU YENDİ

Körfez Atılımspor, bu galibiyetle Play-Off yolunda avantajlı duruma geldi. Geçen haftanın bir diğer ilginç sonucu da Yenidoğanspor ile Kocaeli Emekspor arasında yaşandı. Yenidoğanspor, Kocaeli Emekspor’a 1-0 yenildi. Bu maçın sonucunda da Kocaeli Emekspor, çok az da olsa son iki haftaya Play-Off iddiasıyla giriyor.

 

 

2.KÜME C GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1- Derince Birlikspor

12

10

1

1

40

14

31

2-Yenidoğan Serdar

12

6

4

2

28

15

22

3-Körfez Atılımspor

12

6

3

3

37

23

21

4-Erenlerspor

12

6

3

3

23

13

21

 5-Emekspor

12

6

0

6

21

27

18

6-Kirazlıyalıspor

12

3

2

7

17

29

11

7- İzmit 41 FK

12

2

3

7

22

34

9

 8-Selanikspor

12

0

2

10

5

38

2

 

# Körfez, Kocaeli, Derince, İzmit

01 May 2024 - 18:14 - Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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