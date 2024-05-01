Dumlupınarspor Şirinköy’e fark attı

BAŞİSKELE STADI’NDA OYNANDI
Geçen hafta hakem ataması yapılamadığı için ertelenen Dumlupınarspor-Şirinköyspor maçı, salı akşamı Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda oynandı. Dumlupınarspor’un cezası yüzünde Başiskele Stadı’nda oynanan maçta Play-Off yarışı yapan Şirinköyspor açısından da karşılaşma çok önemliydi. Kırmızı-Siyahlı ekip, maçın ilk yarısını Ferhat, Ali Haydar ve Rüstem Uzuner’in attığı gollerle 3-0 önde bitirdi. İkinci yarıda tecrübeli oyuncusu Rüstem Uzuner ile iki gol daha bulan Dumlupınarspor, maçtan 5-0 galip ayrıldı, puanını 30’a çıkardı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.