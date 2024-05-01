Dumlupınarspor Şirinköy’e fark attı

BAŞİSKELE STADI’NDA OYNANDI

Geçen hafta hakem ataması yapılamadığı için ertelenen Dumlupınarspor-Şirinköyspor maçı, salı akşamı Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda oynandı. Dumlupınarspor’un cezası yüzünde Başiskele Stadı’nda oynanan maçta Play-Off yarışı yapan Şirinköyspor açısından da karşılaşma çok önemliydi. Kırmızı-Siyahlı ekip, maçın ilk yarısını Ferhat, Ali Haydar ve Rüstem Uzuner’in attığı gollerle 3-0 önde bitirdi. İkinci yarıda tecrübeli oyuncusu Rüstem Uzuner ile iki gol daha bulan Dumlupınarspor, maçtan 5-0 galip ayrıldı, puanını 30’a çıkardı.