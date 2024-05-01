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01 May 2024 - 18:23- Spor G:

Dumlupınarspor Şirinköy’e fark attı

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2.Küme E Grubu’nda zirvede yer alan Dumlupınarspor, erteleme maçında Gölcük Şirinköyspor’u 5-0 mağlup etti. Kırmızı-Siyahlı ekip, bir maç eksiğiyle 30 puanla grupta lider durumda bulunuyorlar.

Hulusi Özdilek
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Dumlupınarspor Şirinköy’e fark attı
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BAŞİSKELE STADI’NDA OYNANDI

Geçen hafta hakem ataması yapılamadığı için ertelenen Dumlupınarspor-Şirinköyspor maçı, salı akşamı Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda oynandı. Dumlupınarspor’un cezası yüzünde Başiskele Stadı’nda oynanan maçta Play-Off yarışı yapan Şirinköyspor açısından da karşılaşma çok önemliydi. Kırmızı-Siyahlı ekip, maçın ilk yarısını Ferhat, Ali Haydar ve Rüstem Uzuner’in attığı gollerle 3-0 önde bitirdi. İkinci yarıda tecrübeli oyuncusu Rüstem Uzuner ile iki gol daha bulan Dumlupınarspor, maçtan 5-0 galip ayrıldı, puanını 30’a çıkardı.

Dumlupınarspor Şirinköy’e fark attı

# hafta

01 May 2024 - 18:23 - Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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