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01 May 2024 - 18:36- Asayiş G:

Köprü altında kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde köprü altında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler hastanede tedavi altına alındı.

Binali Aslan
Binali Aslan Tüm Haberleri
Köprü altında kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı mask
Köprü altında kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı
Köprü altında kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı
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Olay bugün saat 16:30 sıralarında Körfez Esentepe Mahallesi ile Kent Mahallesi’ni birbirine bağlayan Abdülhamit Han Caddesi TEM Otoyolu köprüsü altında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mert Selim Dede idaresindeki 06 ZOH 75 plakalı araç ile 41 BY 372 plakalı Mustafa Çalışkan idaresindeki iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddeti ile hava yastıkları açılırken sürücüler araçlarından çevredekilerin yardımı ile indirildi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından sürücüler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Köprü altında kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı
Köprü altında kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı
Köprü altında kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı
Köprü altında kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı
Köprü altında kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı
Köprü altında kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı

# Körfez, polis, sevk, araç

01 May 2024 - 18:36 - Asayiş --- Okunma

Mahreç  Binali Aslan

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