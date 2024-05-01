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Harb-İşspor’da Bulut devam ediyor

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Bu sezon Süper Amatör Lig’de son haftalardaki çıkışıyla kümede kalmayı başaran Harb-İşspor’da, geçtiğimiz günlerde olağan genel kurul vardı. Kırmızı-Lacivertli ekipte yapılan genel kurulda mevcut Başkan Selami Bulut yeniden bu göreve seçildi.

Hulusi Özdilek
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Harb-İşspor’da Bulut devam ediyor mask
Harb-İşspor’da Bulut devam ediyor
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4 YILDIR BU GÖREVDE

Harb-İşspor, 5-6 yıl öncesinde hem A takım, hem de altyapılarda çok geri kalmıştı. Uzun yıllardır da A takımlarda liglere katılmayan Kırmızı-Lacivertli ekip, Selami Bulut ve ekibinin göreve gelmesinden sonra müthiş bir çıkış gösterdi, 2.Küme’den BAL’a kadar yükseldi. İki yıl önce BAL’da yer alan Harb-İşspor, küme düşmüştü. Yeniden Süper Amatör Lig’e dönen Kırmızı-Lacivertli ekip, kötü başladığı sezonda özellikle teknik direktörlük görevine Yaşar Çetindemir’in gelmesinden sonra müthiş bir çıkış yakaladı, ligde kalmayı başardı. Harb-İşspor’u çok önemli yerlere taşıyan Başkan Selami bulut,  bu göreve yeniden seçimdi. Başkan Bulut, gelecek yıllarda altyapılarına daha çok önem vereceklerini söyledi.

Harb-İşspor’da Bulut devam ediyor

HARB-İŞSPOR’DA YENİ YÖNETİM KURULUNDA GÖREV DAĞILIMI:

Başkan: Selami Bulut

İkinci Başkan: İhsan Baykul

Genel Sekreter: İsmail Çelik

Genel Kaptan: Selim Çetindemir

Futbol Okulu: Emre Yıldırım- Önder Kayaoğlu

Sosyal Medya Ve Basın: Furkan Gödek

Mali Sekreter: Mehmet Çolak

Futbol Şube Sorumlusu: Mustafa Güler

Yönetim Kurulu Üyesi: Ömer Aksoy

Yönetim Kurulu Üyesi: Serkan Başer

Yönetim Kurulu Üyesi: Ahmet Sayın

# başkan, sosyal, yeni, futbol

01 May 2024 - 18:59 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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