Harb-İşspor’da Bulut devam ediyor

4 YILDIR BU GÖREVDE

Harb-İşspor, 5-6 yıl öncesinde hem A takım, hem de altyapılarda çok geri kalmıştı. Uzun yıllardır da A takımlarda liglere katılmayan Kırmızı-Lacivertli ekip, Selami Bulut ve ekibinin göreve gelmesinden sonra müthiş bir çıkış gösterdi, 2.Küme’den BAL’a kadar yükseldi. İki yıl önce BAL’da yer alan Harb-İşspor, küme düşmüştü. Yeniden Süper Amatör Lig’e dönen Kırmızı-Lacivertli ekip, kötü başladığı sezonda özellikle teknik direktörlük görevine Yaşar Çetindemir’in gelmesinden sonra müthiş bir çıkış yakaladı, ligde kalmayı başardı. Harb-İşspor’u çok önemli yerlere taşıyan Başkan Selami bulut, bu göreve yeniden seçimdi. Başkan Bulut, gelecek yıllarda altyapılarına daha çok önem vereceklerini söyledi.

HARB-İŞSPOR’DA YENİ YÖNETİM KURULUNDA GÖREV DAĞILIMI:

Başkan: Selami Bulut

İkinci Başkan: İhsan Baykul

Genel Sekreter: İsmail Çelik

Genel Kaptan: Selim Çetindemir

Futbol Okulu: Emre Yıldırım- Önder Kayaoğlu

Sosyal Medya Ve Basın: Furkan Gödek

Mali Sekreter: Mehmet Çolak

Futbol Şube Sorumlusu: Mustafa Güler

Yönetim Kurulu Üyesi: Ömer Aksoy

Yönetim Kurulu Üyesi: Serkan Başer

Yönetim Kurulu Üyesi: Ahmet Sayın