Harb-İşspor’da Bulut devam ediyor

4 YILDIR BU GÖREVDE
Harb-İşspor, 5-6 yıl öncesinde hem A takım, hem de altyapılarda çok geri kalmıştı. Uzun yıllardır da A takımlarda liglere katılmayan Kırmızı-Lacivertli ekip, Selami Bulut ve ekibinin göreve gelmesinden sonra müthiş bir çıkış gösterdi, 2.Küme’den BAL’a kadar yükseldi. İki yıl önce BAL’da yer alan Harb-İşspor, küme düşmüştü. Yeniden Süper Amatör Lig’e dönen Kırmızı-Lacivertli ekip, kötü başladığı sezonda özellikle teknik direktörlük görevine Yaşar Çetindemir’in gelmesinden sonra müthiş bir çıkış yakaladı, ligde kalmayı başardı. Harb-İşspor’u çok önemli yerlere taşıyan Başkan Selami bulut, bu göreve yeniden seçimdi. Başkan Bulut, gelecek yıllarda altyapılarına daha çok önem vereceklerini söyledi.
HARB-İŞSPOR’DA YENİ YÖNETİM KURULUNDA GÖREV DAĞILIMI:
Başkan: Selami Bulut
İkinci Başkan: İhsan Baykul
Genel Sekreter: İsmail Çelik
Genel Kaptan: Selim Çetindemir
Futbol Okulu: Emre Yıldırım- Önder Kayaoğlu
Sosyal Medya Ve Basın: Furkan Gödek
Mali Sekreter: Mehmet Çolak
Futbol Şube Sorumlusu: Mustafa Güler
Yönetim Kurulu Üyesi: Ömer Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi: Serkan Başer
Yönetim Kurulu Üyesi: Ahmet Sayın
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.